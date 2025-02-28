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Спецоперация, 28 февраля: ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002304282.html
Спецоперация, 28 февраля: ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области
Спецоперация, 28 февраля: ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025
Спецоперация, 28 февраля: ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области
Российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:28:00+03:00
2025-02-28T18:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
румыния
дмитрий песков
владимир рогов
андрей марочко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю составили более 8680 человек, следует из сводки министерства. Российскими войсками с 22 по 28 февраля освобождены восемь населенных пунктов. Нанесены девять ударов высокоточным оружием по военным объектам и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу украинского ВПК. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 240 человек, сообщило Минобороны. Продвижение российских войскРоссийские войска выбили противника из села Бурлацкое на времевском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, продвижение на этом направлении открывает выход на стык российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины. Российским войскам осталось около 500 метров до границы ЛНР в районе Белогоровки и реки Северский Донец, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Атаки ВСУ на регионы РФРоссийская ПВО за ночь уничтожила 22 украинских дрона: восемь были сбиты над Орловской областью, семь - над Курской, четыре - над Брянской, один - над Смоленской областями, еще два - над Кубанью, сообщило МО РФ. Женщина с ребенком погибли в Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара украинского беспилотника по карете скорой помощи, сообщили журналистам в экстренных службах. Около 50 дронов различных модификаций ежедневно атакуют Белгородскую область, причем большую часть их целей составляют мирные жители и гражданские объекты, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Только за январь по белгородскому приграничью с украинской стороны было выпущено около 1500 дронов, отметил он. ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб против митрополита ТихонаФСБ России сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин Украины и гражданин РФ, завербованные военной разведкой Украины. Первый из них - помощник митрополита Денис Попович, второй - клирик Никита Иванкович. Попович на видео ФСБ утверждает, что за отказ совершить теракт ему угрожали убийством его родственников. У задержанных изъяты самодельная бомба и поддельные украинские паспорта. Взрывчатку они планировали установить в Сретенском монастыре в Москве, после совершения теракта преступники должны были покинуть Россию. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, они арестованы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку покушения на митрополита Тихона, заявил, что киевский режим не гнушается ничем, у него нет ничего святого. В Раду внесли законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизацииЗаконопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и незаконную переправку людей за границу внесен в Верховную раду Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". "Депутат Максим Павлюк от партии "Слуга народа" предлагает ужесточить наказание за уклонение от мобилизации и переправку людей за границу, запретив судам назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком. Он внес в Верховную раду соответствующий законопроект", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно опубликованной изданием информации, депутат предлагает за незаконную переправку призывников за границу отправлять в тюрьму не на три-пять лет, а на семь-девять лет в условиях военного положения с конфискацией имущества. Румыния готова быть логистическим центром для европейских "миротворцев"Румыния не планирует отправлять своих миротворцев на Украину, но готова стать логистическим центром для европейских "миротворческих сил", заявил в пятницу и. о. президента страны Илие Боложан. "Румыния не намерена отправлять миротворческую миссию на Украину, но могла бы стать хабом для европейских миротворцев. Обсуждение отправки наших военных сейчас преждевременно - это возможно только после заключения мирного соглашения, когда речь зайдет о миротворцах. Судя по позициям партий, в парламенте нет поддержки для отправки румынских войск. Мы могли бы помочь как логистический узел. Это может включать предоставление логистической поддержки, такой как транспорт, размещение и коммуникации, для успешного проведения миротворческих миссий", - сказал Боложан на брифинге в Бухаресте. И. о. президента Румынии подчеркнул, что такую позицию он изложит 6 марта на заседании Европейского совета. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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россия, украина, румыния, дмитрий песков, владимир рогов, андрей марочко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Румыния, Дмитрий Песков, Владимир Рогов, Андрей Марочко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире

Спецоперация, 28 февраля: ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщило Минобороны РФ.
Потери украинских войск за неделю составили более 8680 человек, следует из сводки министерства.
Работа группы спецназа Ахмат на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Кадыров показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления ВСУ
Вчера, 16:58
Российскими войсками с 22 по 28 февраля освобождены восемь населенных пунктов. Нанесены девять ударов высокоточным оружием по военным объектам и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу украинского ВПК.
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 240 человек, сообщило Минобороны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Солдаты ВСУ начали саботировать приказы командования под Красноармейском
Вчера, 17:09

Продвижение российских войск

Российские войска выбили противника из села Бурлацкое на времевском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, продвижение на этом направлении открывает выход на стык российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины.
Российским войскам осталось около 500 метров до границы ЛНР в районе Белогоровки и реки Северский Донец, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Военные и склад ВСУ поражены в Херсонской области, сообщили в подполье
Вчера, 10:04

Атаки ВСУ на регионы РФ

Российская ПВО за ночь уничтожила 22 украинских дрона: восемь были сбиты над Орловской областью, семь - над Курской, четыре - над Брянской, один - над Смоленской областями, еще два - над Кубанью, сообщило МО РФ.
Женщина с ребенком погибли в Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара украинского беспилотника по карете скорой помощи, сообщили журналистам в экстренных службах.
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
Вчера, 13:46
Около 50 дронов различных модификаций ежедневно атакуют Белгородскую область, причем большую часть их целей составляют мирные жители и гражданские объекты, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Только за январь по белгородскому приграничью с украинской стороны было выпущено около 1500 дронов, отметил он.
Военнослужащий ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в курском приграничье
Вчера, 13:39

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб против митрополита Тихона

ФСБ России сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами.
В российской столице задержаны гражданин Украины и гражданин РФ, завербованные военной разведкой Украины. Первый из них - помощник митрополита Денис Попович, второй - клирик Никита Иванкович. Попович на видео ФСБ утверждает, что за отказ совершить теракт ему угрожали убийством его родственников.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Вице-премьер Сербии высказался о попытке теракта против митрополита Тихона
Вчера, 15:48
У задержанных изъяты самодельная бомба и поддельные украинские паспорта. Взрывчатку они планировали установить в Сретенском монастыре в Москве, после совершения теракта преступники должны были покинуть Россию.
В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, они арестованы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку покушения на митрополита Тихона, заявил, что киевский режим не гнушается ничем, у него нет ничего святого.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В РПЦ ждут реакции СБ ООН на попытку покушения на митрополита Тихона
Вчера, 17:32

В Раду внесли законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации

Законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и незаконную переправку людей за границу внесен в Верховную раду Украины, сообщает местное издание "Страна.ua".
«
"Депутат Максим Павлюк от партии "Слуга народа" предлагает ужесточить наказание за уклонение от мобилизации и переправку людей за границу, запретив судам назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком. Он внес в Верховную раду соответствующий законопроект", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно опубликованной изданием информации, депутат предлагает за незаконную переправку призывников за границу отправлять в тюрьму не на три-пять лет, а на семь-девять лет в условиях военного положения с конфискацией имущества.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
На Украине мобилизованные обвинили Киев в присвоении средств для фронта
Вчера, 11:45

Румыния готова быть логистическим центром для европейских "миротворцев"

Румыния не планирует отправлять своих миротворцев на Украину, но готова стать логистическим центром для европейских "миротворческих сил", заявил в пятницу и. о. президента страны Илие Боложан.
«
"Румыния не намерена отправлять миротворческую миссию на Украину, но могла бы стать хабом для европейских миротворцев. Обсуждение отправки наших военных сейчас преждевременно - это возможно только после заключения мирного соглашения, когда речь зайдет о миротворцах. Судя по позициям партий, в парламенте нет поддержки для отправки румынских войск. Мы могли бы помочь как логистический узел. Это может включать предоставление логистической поддержки, такой как транспорт, размещение и коммуникации, для успешного проведения миротворческих миссий", - сказал Боложан на брифинге в Бухаресте.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В ЕС заявили, что не принимают решений о направлении миротворцев на Украину
Вчера, 15:41
И. о. президента Румынии подчеркнул, что такую позицию он изложит 6 марта на заседании Европейского совета.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Флаги Великобритании и США - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Трамп и Стармер обсудят отправку миротворцев на Украину
27 февраля, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРумынияДмитрий ПесковВладимир РоговАндрей МарочкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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