https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002304282.html

Спецоперация, 28 февраля: ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области

Спецоперация, 28 февраля: ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025

Спецоперация, 28 февраля: ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области

Российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:28:00+03:00

2025-02-28T18:28:00+03:00

2025-02-28T18:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

румыния

дмитрий песков

владимир рогов

андрей марочко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю составили более 8680 человек, следует из сводки министерства. Российскими войсками с 22 по 28 февраля освобождены восемь населенных пунктов. Нанесены девять ударов высокоточным оружием по военным объектам и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу украинского ВПК. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 240 человек, сообщило Минобороны. Продвижение российских войскРоссийские войска выбили противника из села Бурлацкое на времевском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, продвижение на этом направлении открывает выход на стык российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины. Российским войскам осталось около 500 метров до границы ЛНР в районе Белогоровки и реки Северский Донец, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Атаки ВСУ на регионы РФРоссийская ПВО за ночь уничтожила 22 украинских дрона: восемь были сбиты над Орловской областью, семь - над Курской, четыре - над Брянской, один - над Смоленской областями, еще два - над Кубанью, сообщило МО РФ. Женщина с ребенком погибли в Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара украинского беспилотника по карете скорой помощи, сообщили журналистам в экстренных службах. Около 50 дронов различных модификаций ежедневно атакуют Белгородскую область, причем большую часть их целей составляют мирные жители и гражданские объекты, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Только за январь по белгородскому приграничью с украинской стороны было выпущено около 1500 дронов, отметил он. ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб против митрополита ТихонаФСБ России сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин Украины и гражданин РФ, завербованные военной разведкой Украины. Первый из них - помощник митрополита Денис Попович, второй - клирик Никита Иванкович. Попович на видео ФСБ утверждает, что за отказ совершить теракт ему угрожали убийством его родственников. У задержанных изъяты самодельная бомба и поддельные украинские паспорта. Взрывчатку они планировали установить в Сретенском монастыре в Москве, после совершения теракта преступники должны были покинуть Россию. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, они арестованы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку покушения на митрополита Тихона, заявил, что киевский режим не гнушается ничем, у него нет ничего святого. В Раду внесли законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизацииЗаконопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и незаконную переправку людей за границу внесен в Верховную раду Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". "Депутат Максим Павлюк от партии "Слуга народа" предлагает ужесточить наказание за уклонение от мобилизации и переправку людей за границу, запретив судам назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком. Он внес в Верховную раду соответствующий законопроект", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно опубликованной изданием информации, депутат предлагает за незаконную переправку призывников за границу отправлять в тюрьму не на три-пять лет, а на семь-девять лет в условиях военного положения с конфискацией имущества. Румыния готова быть логистическим центром для европейских "миротворцев"Румыния не планирует отправлять своих миротворцев на Украину, но готова стать логистическим центром для европейских "миротворческих сил", заявил в пятницу и. о. президента страны Илие Боложан. "Румыния не намерена отправлять миротворческую миссию на Украину, но могла бы стать хабом для европейских миротворцев. Обсуждение отправки наших военных сейчас преждевременно - это возможно только после заключения мирного соглашения, когда речь зайдет о миротворцах. Судя по позициям партий, в парламенте нет поддержки для отправки румынских войск. Мы могли бы помочь как логистический узел. Это может включать предоставление логистической поддержки, такой как транспорт, размещение и коммуникации, для успешного проведения миротворческих миссий", - сказал Боложан на брифинге в Бухаресте. И. о. президента Румынии подчеркнул, что такую позицию он изложит 6 марта на заседании Европейского совета. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250228/kadyrov-2002262946.html

https://ria.ru/20250228/dnr-2002267918.html

https://ria.ru/20250228/podpole-2002127350.html

https://ria.ru/20250228/kurskaya-2002202270.html

https://ria.ru/20250228/kursk-2002199864.html

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002243207.html

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002278276.html

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002160496.html

https://ria.ru/20250228/mirotvortsy-2002241461.html

https://ria.ru/20250227/tramp-2002036250.html

россия

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, румыния, дмитрий песков, владимир рогов, андрей марочко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире