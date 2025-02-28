https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002175777.html

ВС России нанесли девять групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

ВС России нанесли девять групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 28.02.2025

ВС России нанесли девять групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли девять групповых ударов высокоточным авиационным вооружением и ударными беспилотниками по объектам... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:29:00+03:00

2025-02-28T12:29:00+03:00

2025-02-28T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли девять групповых ударов высокоточным авиационным вооружением и ударными беспилотниками по объектам энергетики украинского ВПК, аэродромам, складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и наёмников, сообщили в Минобороны РФ."С 22 по 28 февраля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами... В результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и военные склады горючего", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотников, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия