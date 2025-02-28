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ВС России нанесли девять групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 28.02.2025
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12:29 28.02.2025 (обновлено: 13:49 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002175777.html
ВС России нанесли девять групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
ВС России нанесли девять групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 28.02.2025
ВС России нанесли девять групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли девять групповых ударов высокоточным авиационным вооружением и ударными беспилотниками по объектам... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:29:00+03:00
2025-02-28T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли девять групповых ударов высокоточным авиационным вооружением и ударными беспилотниками по объектам энергетики украинского ВПК, аэродромам, складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и наёмников, сообщили в Минобороны РФ."С 22 по 28 февраля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами... В результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и военные склады горючего", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотников, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html
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безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России нанесли девять групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

МО: ВС РФ за неделю нанесли 9 групповых ударов по энергообъектам и ВПК Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Оперативно-тактический комплекс Искандер производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Оперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли девять групповых ударов высокоточным авиационным вооружением и ударными беспилотниками по объектам энергетики украинского ВПК, аэродромам, складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и наёмников, сообщили в Минобороны РФ.
"С 22 по 28 февраля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами... В результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и военные склады горючего", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотников, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подчеркнули в МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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