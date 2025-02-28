ВС России нанесли девять групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
МО: ВС РФ за неделю нанесли 9 групповых ударов по энергообъектам и ВПК Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Оперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли девять групповых ударов высокоточным авиационным вооружением и ударными беспилотниками по объектам энергетики украинского ВПК, аэродромам, складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и наёмников, сообщили в Минобороны РФ.
"С 22 по 28 февраля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами... В результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и военные склады горючего", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотников, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подчеркнули в МО РФ.
Россию спас ее главный союзник
23 февраля, 08:00