Вертолет Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области
Минобороны: российский вертолет Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в оборонном ведомстве, экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности.
"По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в МО РФ.
Также ведомство показало видеоролик с кадрами подготовки, полёта, нанесения удара и возвращения вертолёта на аэродром.
Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, уточнили в МО РФ.
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