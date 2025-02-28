https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002094048.html

Вертолет Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области

Вертолет Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025

Вертолет Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области

Российский вертолёт Ка-52М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:08:00+03:00

2025-02-28T05:08:00+03:00

2025-02-28T05:08:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Как уточнили в оборонном ведомстве, экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности. "По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в МО РФ. Также ведомство показало видеоролик с кадрами подготовки, полёта, нанесения удара и возвращения вертолёта на аэродром. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность