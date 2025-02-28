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Вертолет Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025
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05:08 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002094048.html
Вертолет Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025
Вертолет Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области
Российский вертолёт Ка-52М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:08:00+03:00
2025-02-28T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Как уточнили в оборонном ведомстве, экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности. "По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в МО РФ. Также ведомство показало видеоролик с кадрами подготовки, полёта, нанесения удара и возвращения вертолёта на аэродром. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Вертолет Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области

Минобороны: российский вертолет Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М ракетным ударом уничтожил военнослужащих и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в оборонном ведомстве, экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности.
"По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в МО РФ.
Также ведомство показало видеоролик с кадрами подготовки, полёта, нанесения удара и возвращения вертолёта на аэродром.
Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, уточнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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