https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002093891.html

Бойцы "Востока" уничтожили скопление украинских военных в ДНР

Бойцы "Востока" уничтожили скопление украинских военных в ДНР - РИА Новости, 28.02.2025

Бойцы "Востока" уничтожили скопление украинских военных в ДНР

Расчет реактивной системы залпового огня "Град" российской группировки войск "Восток" уничтожил скопление украинских военнослужащих в районе населенного пункта... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:08:00+03:00

2025-02-28T05:08:00+03:00

2025-02-28T05:08:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" российской группировки войск "Восток" уничтожил скопление украинских военнослужащих в районе населенного пункта Разлив в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Получив от подразделений беспилотной авиации координаты опорных пунктов, огневых точек и мест скопления живой силы противника в районе населенного пункта Разлив, расчеты реактивной артиллерии выдвинулись на огневые позиции и нанесли массированный удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчеты "Градов", ствольной артиллерии, а также FPV-дронов в круглосуточном режиме наносят удары по выявленным целям ВСУ и поддерживают продвижение штурмовых подразделений группировки "Восток" на южнодонецком направлении. Слаженная работа беспилотников и артиллеристов по выявлению, корректировке и контролю поражения целей не позволяет украинским националистам подтягивать резервы, проводить ротации, сосредотачивать живую силу и технику, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность