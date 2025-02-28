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Бойцы "Востока" уничтожили скопление украинских военных в ДНР - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 28.02.2025
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Бойцы "Востока" уничтожили скопление украинских военных в ДНР
Бойцы "Востока" уничтожили скопление украинских военных в ДНР - РИА Новости, 28.02.2025
Бойцы "Востока" уничтожили скопление украинских военных в ДНР
Расчет реактивной системы залпового огня "Град" российской группировки войск "Восток" уничтожил скопление украинских военнослужащих в районе населенного пункта... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:08:00+03:00
2025-02-28T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" российской группировки войск "Восток" уничтожил скопление украинских военнослужащих в районе населенного пункта Разлив в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Получив от подразделений беспилотной авиации координаты опорных пунктов, огневых точек и мест скопления живой силы противника в районе населенного пункта Разлив, расчеты реактивной артиллерии выдвинулись на огневые позиции и нанесли массированный удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчеты "Градов", ствольной артиллерии, а также FPV-дронов в круглосуточном режиме наносят удары по выявленным целям ВСУ и поддерживают продвижение штурмовых подразделений группировки "Восток" на южнодонецком направлении. Слаженная работа беспилотников и артиллеристов по выявлению, корректировке и контролю поражения целей не позволяет украинским националистам подтягивать резервы, проводить ротации, сосредотачивать живую силу и технику, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Востока" уничтожили скопление украинских военных в ДНР

Расчет "Града" уничтожил скопление украинских военных в районе Разлива в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" российской группировки войск "Восток" уничтожил скопление украинских военнослужащих в районе населенного пункта Разлив в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Получив от подразделений беспилотной авиации координаты опорных пунктов, огневых точек и мест скопления живой силы противника в районе населенного пункта Разлив, расчеты реактивной артиллерии выдвинулись на огневые позиции и нанесли массированный удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам ВСУ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что расчеты "Градов", ствольной артиллерии, а также FPV-дронов в круглосуточном режиме наносят удары по выявленным целям ВСУ и поддерживают продвижение штурмовых подразделений группировки "Восток" на южнодонецком направлении.
Слаженная работа беспилотников и артиллеристов по выявлению, корректировке и контролю поражения целей не позволяет украинским националистам подтягивать резервы, проводить ротации, сосредотачивать живую силу и технику, подчеркнули в МО РФ.
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