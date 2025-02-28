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Российские бойцы пробрались в Погребки по замерзшему озеру - РИА Новости, 28.02.2025
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Российские бойцы пробрались в Погребки по замерзшему озеру
Российские бойцы пробрались в Погребки по замерзшему озеру - РИА Новости, 28.02.2025
Российские бойцы пробрались в Погребки по замерзшему озеру
Российские бойцы группировки "Север" перед освобождением Погребков в Курской области пробрались в оккупированный ВСУ населённый пункт по замёрзшему озеру,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:04:00+03:00
2025-02-28T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские бойцы группировки "Север" перед освобождением Погребков в Курской области пробрались в оккупированный ВСУ населённый пункт по замёрзшему озеру, рассказал командир роты с позывным "Калмык". Об освобождении Погребков, а также Орловки в Курской области Минобороны РФ сообщило в среду. "Помогли нам морозы, наша зима русская, замёрзло озеро, и, ничего не боясь, прямо по льду начали движение и зашли на улицу. Взяли первую улицу чисто со стороны льда", - сказал "Калмык" в видеоролике Минобороны РФ. Он уточнил, что в целом подойти к позициям ВСУ в Погребках было сложно, потому что вокруг населённого пункта расположены поля, которые хорошо просматриваются. После взятия первых огнемётных точек российским бойцам стало заметно проще продвигаться, отметил "Калмык". Сейчас Погребки зачищены полностью, сообщил боец. Обстановку он назвал тихой и спокойной, но боевой. "Трассу им перекрыли, подвоза никакого нет, технику они сюда не могут перебросить, личный состав тоже. Те, которые здесь остались, мы их, конечно, разобьём до конца, не будем с ними церемониться", - рассказал российский военнослужащий.
https://ria.ru/20250228/vsu-2002090642.html
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские бойцы пробрались в Погребки по замерзшему озеру

Российские бойцы выбили ВСУ из Погребков, зайдя по замёрзшему озеру

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Российские бойцы группировки "Север" перед освобождением Погребков в Курской области пробрались в оккупированный ВСУ населённый пункт по замёрзшему озеру, рассказал командир роты с позывным "Калмык".
Об освобождении Погребков, а также Орловки в Курской области Минобороны РФ сообщило в среду.
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"Помогли нам морозы, наша зима русская, замёрзло озеро, и, ничего не боясь, прямо по льду начали движение и зашли на улицу. Взяли первую улицу чисто со стороны льда", - сказал "Калмык" в видеоролике Минобороны РФ.
Он уточнил, что в целом подойти к позициям ВСУ в Погребках было сложно, потому что вокруг населённого пункта расположены поля, которые хорошо просматриваются. После взятия первых огнемётных точек российским бойцам стало заметно проще продвигаться, отметил "Калмык".
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Сейчас Погребки зачищены полностью, сообщил боец. Обстановку он назвал тихой и спокойной, но боевой.
"Трассу им перекрыли, подвоза никакого нет, технику они сюда не могут перебросить, личный состав тоже. Те, которые здесь остались, мы их, конечно, разобьём до конца, не будем с ними церемониться", - рассказал российский военнослужащий.
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