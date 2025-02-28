https://ria.ru/20250228/spetsialnosti-2002259955.html

Анохин предложил идеи по развитию подготовки рабочих специальностей в РФ

Анохин предложил идеи по развитию подготовки рабочих специальностей в РФ - РИА Новости, 28.02.2025

Анохин предложил идеи по развитию подготовки рабочих специальностей в РФ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин предложил три инициативы по подготовке профессионалов рабочих профессий, сообщил глава региона. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:47:00+03:00

2025-02-28T16:47:00+03:00

2025-02-28T16:47:00+03:00

смоленская область

василий анохин

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин предложил три инициативы по подготовке профессионалов рабочих профессий, сообщил глава региона. Идеи для рассмотрения на федеральном уровне он выразил на заседании специальной рабочей группы под руководством зампреда правительства России Татьяны Голиковой. "Наша команда комплексно работает в этом направлении – используем возможности целевого обучения, вводим меры поддержки “целевиков” и молодых специалистов, взаимодействуем с предприятиями. <…> На основе нашего опыта внес для рассмотрения на федеральном уровне ряд предложений", – написал Анохин в своем телеграм-канале. В первую очередь, губернатор Смоленской области предложил дать регионам возможность предоставления преференций абитуриентам, которые намерены заключить договор на целевое обучение сразу после поступления в колледж или техникум. "Это может быть отдельный конкурс или же другие особые условия. Много ребят, которые желают стать "целевиками" и пойти работать, просто не выдерживают конкурса аттестатов. Такое решение поможет привлечь больше мотивированной молодежи на наиболее востребованные рабочие профессии", – отметил Анохин. Он предложил дополнительно стимулировать предприятия, чтобы они активнее работали с "целевиками". "Конечно, взять "готового" специалиста гораздо эффективнее с точки зрения производительности. А сопровождение "целевиков" для заказчиков — это издержки. И не только финансовые, для воспитания будущего профессионала необходимо время, усилия, наставничество", – подчеркнул глава региона. Также Анохин заявил, что необходимо продолжать укреплять материально-техническую базу колледжей и техникумов при поддержке предприятий и федерального проекта "Профессионалитет". В частности, он предложил открывать больше образовательных кластеров. Глава региона подчеркнул, что до конца 2025 года в Смоленской области будут работать пять подобных объединений: строительства, медицины, машиностроения, сельского хозяйства и химической промышленности. "Уверен, если воплотить в жизнь предложенные инициативы на уровне страны, регионам будет легче решать проблему с нехваткой людей рабочих специальностей", – заверил Анохин.

https://ria.ru/20250228/anokhin-2002171651.html

https://ria.ru/20250227/anokhin-2002009047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, татьяна голикова, россия