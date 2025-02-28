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Свыше 1,5 тыс соцконтрактов заключили в Новосибирской области за 2025 год - РИА Новости, 28.02.2025
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Твой бизнес
 
20:07 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/sotskontrakty-2002337578.html
Свыше 1,5 тыс соцконтрактов заключили в Новосибирской области за 2025 год
Свыше 1,5 тыс соцконтрактов заключили в Новосибирской области за 2025 год - РИА Новости, 28.02.2025
Свыше 1,5 тыс соцконтрактов заключили в Новосибирской области за 2025 год
Более 1,5 тысяч социальных контрактов на сумму порядка 200 миллионов рублей заключили в Новосибирской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Более 1,5 тысяч социальных контрактов на сумму порядка 200 миллионов рублей заключили в Новосибирской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона. В этом году соцконтракт вошел в число мер поддержки национального проекта "Семья", одно из его востребованных направлений – организация индивидуальной предпринимательской деятельности. Сумма поддержки по соцконтракту в регионе составила 350 тысяч рублей. Так, для помощи начинающим предпринимателям на начальном этапе создания бизнеса внедрили новый формат поддержки - комплексное сопровождение будущего бизнесмена. "Наставничество для начинающих предпринимателей ориентировано на поддержку развития предпринимательских инициатив среди жителей Новосибирской области. Оно включает обучение базовым аспектам ведения бизнеса, помощь в запуске стартапов и дальнейшее сопровождение со стороны опытных и успешных предпринимателей региона на добровольных началах", – приводит пресс-служба слова начальника управления организации соцвыплат министерства труда и социального развития региона Дмитрия Радича. Он добавил, что такая форма взаимодействия позволяет передать живой опыт, который невозможно получить на каких-либо образовательных курсах.
https://ria.ru/20250228/vystavka-2002325556.html
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Свыше 1,5 тыс соцконтрактов заключили в Новосибирской области за 2025 год

Более 1,5 тыс соцконтрактов оформили с начала 2025 года в Новосибирской области

© Фото : Новости Минтруда и соцразвития НСО/TelegramЖительница Новосибирска Наталия Мухамеджанова благодаря поддержке соцконтракта открыла швейное производство одежды
Жительница Новосибирска Наталия Мухамеджанова благодаря поддержке соцконтракта открыла швейное производство одежды - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Новости Минтруда и соцразвития НСО/Telegram
Жительница Новосибирска Наталия Мухамеджанова благодаря поддержке соцконтракта открыла швейное производство одежды
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Более 1,5 тысяч социальных контрактов на сумму порядка 200 миллионов рублей заключили в Новосибирской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
В этом году соцконтракт вошел в число мер поддержки национального проекта "Семья", одно из его востребованных направлений – организация индивидуальной предпринимательской деятельности. Сумма поддержки по соцконтракту в регионе составила 350 тысяч рублей.
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Так, для помощи начинающим предпринимателям на начальном этапе создания бизнеса внедрили новый формат поддержки - комплексное сопровождение будущего бизнесмена.
"Наставничество для начинающих предпринимателей ориентировано на поддержку развития предпринимательских инициатив среди жителей Новосибирской области. Оно включает обучение базовым аспектам ведения бизнеса, помощь в запуске стартапов и дальнейшее сопровождение со стороны опытных и успешных предпринимателей региона на добровольных началах", – приводит пресс-служба слова начальника управления организации соцвыплат министерства труда и социального развития региона Дмитрия Радича.
Он добавил, что такая форма взаимодействия позволяет передать живой опыт, который невозможно получить на каких-либо образовательных курсах.
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