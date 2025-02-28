https://ria.ru/20250228/sotskontrakty-2002337578.html

Свыше 1,5 тыс соцконтрактов заключили в Новосибирской области за 2025 год

Свыше 1,5 тыс соцконтрактов заключили в Новосибирской области за 2025 год - РИА Новости, 28.02.2025

Свыше 1,5 тыс соцконтрактов заключили в Новосибирской области за 2025 год

Более 1,5 тысяч социальных контрактов на сумму порядка 200 миллионов рублей заключили в Новосибирской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:07:00+03:00

2025-02-28T20:07:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Более 1,5 тысяч социальных контрактов на сумму порядка 200 миллионов рублей заключили в Новосибирской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона. В этом году соцконтракт вошел в число мер поддержки национального проекта "Семья", одно из его востребованных направлений – организация индивидуальной предпринимательской деятельности. Сумма поддержки по соцконтракту в регионе составила 350 тысяч рублей. Так, для помощи начинающим предпринимателям на начальном этапе создания бизнеса внедрили новый формат поддержки - комплексное сопровождение будущего бизнесмена. "Наставничество для начинающих предпринимателей ориентировано на поддержку развития предпринимательских инициатив среди жителей Новосибирской области. Оно включает обучение базовым аспектам ведения бизнеса, помощь в запуске стартапов и дальнейшее сопровождение со стороны опытных и успешных предпринимателей региона на добровольных началах", – приводит пресс-служба слова начальника управления организации соцвыплат министерства труда и социального развития региона Дмитрия Радича. Он добавил, что такая форма взаимодействия позволяет передать живой опыт, который невозможно получить на каких-либо образовательных курсах.

https://ria.ru/20250228/vystavka-2002325556.html

https://ria.ru/20250228/predprinimateli-2002283670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса