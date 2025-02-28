https://ria.ru/20250228/sokraschenie-2002092835.html

В США под сокращение попали почти 900 метеорологов

В США под сокращение попали почти 900 метеорологов - РИА Новости, 28.02.2025

В США под сокращение попали почти 900 метеорологов

Администрация президента США Дональда Трампа уволила не менее 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) -... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T04:55:00+03:00

2025-02-28T04:55:00+03:00

2025-02-28T04:55:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

вивек рамасвами

илон маск

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила не менее 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) - федерального агентства, контролирующего исследования погоды и климата, сообщила сенатор-демократ Мария Кантуэлл. До сокращения в NOAA работали около 12 тысяч человек, включая более 6,7 тысячи ученых и инженеров, а также военных, которые обслуживают флот NOAA, состоящий из исследовательских судов и самолетов. "Увольнения ставят под угрозу нашу способность прогнозировать и реагировать на экстремальные погодные явления, такие как ураганы, лесные пожары и наводнения, подвергая опасности население. Они также угрожают нашей морской торговле и ставят под угрозу 1,7 миллиона рабочих мест, которые зависят от рыболовства", - говорится в заявлении сенатора. Кантуэлл отметила, что NOAA предоставляет продукты и услуги, от которых зависит более трети ВВП страны. Агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передает, что, как ожидается, уже в пятницу из NOAA будут уволены сотни других сотрудников. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE

https://ria.ru/20250225/profsojuzy-2001531990.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, вивек рамасвами, илон маск