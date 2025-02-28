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В США под сокращение попали почти 900 метеорологов - РИА Новости, 28.02.2025
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04:55 28.02.2025
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В США под сокращение попали почти 900 метеорологов
В США под сокращение попали почти 900 метеорологов - РИА Новости, 28.02.2025
В США под сокращение попали почти 900 метеорологов
Администрация президента США Дональда Трампа уволила не менее 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) -... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T04:55:00+03:00
2025-02-28T04:55:00+03:00
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вивек рамасвами
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила не менее 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) - федерального агентства, контролирующего исследования погоды и климата, сообщила сенатор-демократ Мария Кантуэлл. До сокращения в NOAA работали около 12 тысяч человек, включая более 6,7 тысячи ученых и инженеров, а также военных, которые обслуживают флот NOAA, состоящий из исследовательских судов и самолетов. "Увольнения ставят под угрозу нашу способность прогнозировать и реагировать на экстремальные погодные явления, такие как ураганы, лесные пожары и наводнения, подвергая опасности население. Они также угрожают нашей морской торговле и ставят под угрозу 1,7 миллиона рабочих мест, которые зависят от рыболовства", - говорится в заявлении сенатора. Кантуэлл отметила, что NOAA предоставляет продукты и услуги, от которых зависит более трети ВВП страны. Агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передает, что, как ожидается, уже в пятницу из NOAA будут уволены сотни других сотрудников. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE
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в мире, сша, дональд трамп, вивек рамасвами, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Илон Маск
В США под сокращение попали почти 900 метеорологов

Администрация Трампа уволила не менее 880 метеорологов из управления NOAA

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила не менее 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) - федерального агентства, контролирующего исследования погоды и климата, сообщила сенатор-демократ Мария Кантуэлл.
До сокращения в NOAA работали около 12 тысяч человек, включая более 6,7 тысячи ученых и инженеров, а также военных, которые обслуживают флот NOAA, состоящий из исследовательских судов и самолетов.
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"Увольнения ставят под угрозу нашу способность прогнозировать и реагировать на экстремальные погодные явления, такие как ураганы, лесные пожары и наводнения, подвергая опасности население. Они также угрожают нашей морской торговле и ставят под угрозу 1,7 миллиона рабочих мест, которые зависят от рыболовства", - говорится в заявлении сенатора.
Кантуэлл отметила, что NOAA предоставляет продукты и услуги, от которых зависит более трети ВВП страны.
Агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передает, что, как ожидается, уже в пятницу из NOAA будут уволены сотни других сотрудников.
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE
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В миреСШАДональд ТрампВивек РамасвамиИлон Маск
 
 
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