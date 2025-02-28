https://ria.ru/20250228/sokraschenie-2002092835.html
В США под сокращение попали почти 900 метеорологов
В США под сокращение попали почти 900 метеорологов - РИА Новости, 28.02.2025
В США под сокращение попали почти 900 метеорологов
Администрация президента США Дональда Трампа уволила не менее 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) -... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T04:55:00+03:00
2025-02-28T04:55:00+03:00
2025-02-28T04:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
вивек рамасвами
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_210d390160bbc4cf3602a4d78aa1b61b.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила не менее 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) - федерального агентства, контролирующего исследования погоды и климата, сообщила сенатор-демократ Мария Кантуэлл. До сокращения в NOAA работали около 12 тысяч человек, включая более 6,7 тысячи ученых и инженеров, а также военных, которые обслуживают флот NOAA, состоящий из исследовательских судов и самолетов. "Увольнения ставят под угрозу нашу способность прогнозировать и реагировать на экстремальные погодные явления, такие как ураганы, лесные пожары и наводнения, подвергая опасности население. Они также угрожают нашей морской торговле и ставят под угрозу 1,7 миллиона рабочих мест, которые зависят от рыболовства", - говорится в заявлении сенатора. Кантуэлл отметила, что NOAA предоставляет продукты и услуги, от которых зависит более трети ВВП страны. Агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передает, что, как ожидается, уже в пятницу из NOAA будут уволены сотни других сотрудников. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE
https://ria.ru/20250225/profsojuzy-2001531990.html
https://ria.ru/20250224/usaid-2001197559.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_417ef73a14956586d2286fd56a8af73a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, вивек рамасвами, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Илон Маск
В США под сокращение попали почти 900 метеорологов
Администрация Трампа уволила не менее 880 метеорологов из управления NOAA
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила не менее 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) - федерального агентства, контролирующего исследования погоды и климата, сообщила сенатор-демократ Мария Кантуэлл.
До сокращения в NOAA работали около 12 тысяч человек, включая более 6,7 тысячи ученых и инженеров, а также военных, которые обслуживают флот NOAA, состоящий из исследовательских судов и самолетов.
"Увольнения ставят под угрозу нашу способность прогнозировать и реагировать на экстремальные погодные явления, такие как ураганы, лесные пожары и наводнения, подвергая опасности население. Они также угрожают нашей морской торговле и ставят под угрозу 1,7 миллиона рабочих мест, которые зависят от рыболовства", - говорится в заявлении сенатора.
Кантуэлл отметила, что NOAA предоставляет продукты и услуги, от которых зависит более трети ВВП страны.
Агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передает, что, как ожидается, уже в пятницу из NOAA будут уволены сотни других сотрудников.
Трамп
ранее объявил, что предприниматель Илон Маск
и бизнесмен Вивек Рамасвами
возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE