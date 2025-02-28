https://ria.ru/20250228/slukhovoy-2002240407.html

Власти Подмосковья анонсировали дополнительную меру поддержки для инвалидов

Власти Подмосковья анонсировали дополнительную меру поддержки для инвалидов - РИА Новости, 28.02.2025

Власти Подмосковья анонсировали дополнительную меру поддержки для инвалидов

В Московской области ввели дополнительную меру социальной поддержки для инвалидов, нуждающихся в ортопедических изделиях и слуховых аппаратах, сообщил 360.ru. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:33:00+03:00

2025-02-28T15:33:00+03:00

2025-02-28T15:33:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767364714_0:245:3087:1981_1920x0_80_0_0_4154624abbece46cb1745166536b605e.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Московской области ввели дополнительную меру социальной поддержки для инвалидов, нуждающихся в ортопедических изделиях и слуховых аппаратах, сообщил 360.ru.Нововведение предусматривает выплату денежных средств, которые граждане смогут направить на приобретение необходимых медицинских приспособлений."Мы максимально упростили получение выплаты. При подаче заявления на портале данные из поликлиники и показания от врача подгружаются автоматически, дополнительно никаких справок приносить не потребуется", – заявила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.По ее словам, ежегодно такая помощь охватывает около трех тысяч человек. В этом году местные жители получили возможность самостоятельного выбора нужного товара. Финансирование программы составило 104 миллиона рублей.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)