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Власти Подмосковья анонсировали дополнительную меру поддержки для инвалидов - РИА Новости, 28.02.2025
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Новости Подмосковья
 
15:33 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/slukhovoy-2002240407.html
Власти Подмосковья анонсировали дополнительную меру поддержки для инвалидов
Власти Подмосковья анонсировали дополнительную меру поддержки для инвалидов - РИА Новости, 28.02.2025
Власти Подмосковья анонсировали дополнительную меру поддержки для инвалидов
В Московской области ввели дополнительную меру социальной поддержки для инвалидов, нуждающихся в ортопедических изделиях и слуховых аппаратах, сообщил 360.ru. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:33:00+03:00
2025-02-28T15:33:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Московской области ввели дополнительную меру социальной поддержки для инвалидов, нуждающихся в ортопедических изделиях и слуховых аппаратах, сообщил 360.ru.Нововведение предусматривает выплату денежных средств, которые граждане смогут направить на приобретение необходимых медицинских приспособлений."Мы максимально упростили получение выплаты. При подаче заявления на портале данные из поликлиники и показания от врача подгружаются автоматически, дополнительно никаких справок приносить не потребуется", – заявила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.По ее словам, ежегодно такая помощь охватывает около трех тысяч человек. В этом году местные жители получили возможность самостоятельного выбора нужного товара. Финансирование программы составило 104 миллиона рублей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья анонсировали дополнительную меру поддержки для инвалидов

© РИА Новости / Михаил ФомичевСтудент в группе для слабослышащих
Студент в группе для слабослышащих - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Московской области ввели дополнительную меру социальной поддержки для инвалидов, нуждающихся в ортопедических изделиях и слуховых аппаратах, сообщил 360.ru.
Нововведение предусматривает выплату денежных средств, которые граждане смогут направить на приобретение необходимых медицинских приспособлений.
"Мы максимально упростили получение выплаты. При подаче заявления на портале данные из поликлиники и показания от врача подгружаются автоматически, дополнительно никаких справок приносить не потребуется", – заявила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
По ее словам, ежегодно такая помощь охватывает около трех тысяч человек. В этом году местные жители получили возможность самостоятельного выбора нужного товара. Финансирование программы составило 104 миллиона рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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