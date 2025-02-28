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Власти Подмосковья анонсировали дополнительную меру поддержки для инвалидов
Власти Подмосковья анонсировали дополнительную меру поддержки для инвалидов - РИА Новости, 28.02.2025
Власти Подмосковья анонсировали дополнительную меру поддержки для инвалидов
В Московской области ввели дополнительную меру социальной поддержки для инвалидов, нуждающихся в ортопедических изделиях и слуховых аппаратах, сообщил 360.ru. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:33:00+03:00
2025-02-28T15:33:00+03:00
2025-02-28T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Московской области ввели дополнительную меру социальной поддержки для инвалидов, нуждающихся в ортопедических изделиях и слуховых аппаратах, сообщил 360.ru.Нововведение предусматривает выплату денежных средств, которые граждане смогут направить на приобретение необходимых медицинских приспособлений."Мы максимально упростили получение выплаты. При подаче заявления на портале данные из поликлиники и показания от врача подгружаются автоматически, дополнительно никаких справок приносить не потребуется", – заявила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.По ее словам, ежегодно такая помощь охватывает около трех тысяч человек. В этом году местные жители получили возможность самостоятельного выбора нужного товара. Финансирование программы составило 104 миллиона рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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