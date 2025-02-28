https://ria.ru/20250228/singapur-2002220740.html

СМИ: в Сингапуре трех мужчин обвинили в передаче чипов Nvidia КНР

СМИ: в Сингапуре трех мужчин обвинили в передаче чипов Nvidia КНР - РИА Новости, 28.02.2025

СМИ: в Сингапуре трех мужчин обвинили в передаче чипов Nvidia КНР

Трем мужчинам предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с предполагаемой передаче передовых полупроводников американского производителя Nvidia в Китай... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:32:00+03:00

2025-02-28T14:32:00+03:00

2025-02-28T14:36:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Трем мужчинам предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с предполагаемой передаче передовых полупроводников американского производителя Nvidia в Китай через Сингапур, сообщает сингапурская газета Straits Times. "Трем мужчинам 27 февраля были предъявлены обвинения по делу, предположительно связанному с производителем чипов Nvidia", - сообщает издание. Два обвиняемых являются гражданами Сингапура, а один - выходцем из Китая. Согласно предварительным данным, они вводили в заблуждение, утверждая, что конечным получателем определенной продукции, наименование которой не уточняется, будет компания Luxuriate Your Life. В действительности эта компания могла использоваться как инструмент для поставки продукции американского производителя чипов в Китай через третьи страны, включая Сингапур. Как уточняет газета, дела трех обвиняемых отложены до 7 марта. Согласно законодательству Сингапура, максимальное наказание за мошенничество путем распространения ложных сведений может достигать до 20 лет лишения свободы и штраф, размер которого не уточняется. В конце января агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что власти США расследуют возможную покупку DeepSeek чипов компании Nvidia через третьи лица в Сингапуре, чтобы обойти ограничения со стороны США.

https://ria.ru/20250131/deepseek-1996520921.html

https://ria.ru/20240911/kharris-1971966468.html

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