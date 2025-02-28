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СМИ: в Сингапуре трех мужчин обвинили в передаче чипов Nvidia КНР - РИА Новости, 28.02.2025
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14:32 28.02.2025 (обновлено: 14:36 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/singapur-2002220740.html
СМИ: в Сингапуре трех мужчин обвинили в передаче чипов Nvidia КНР
СМИ: в Сингапуре трех мужчин обвинили в передаче чипов Nvidia КНР - РИА Новости, 28.02.2025
СМИ: в Сингапуре трех мужчин обвинили в передаче чипов Nvidia КНР
Трем мужчинам предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с предполагаемой передаче передовых полупроводников американского производителя Nvidia в Китай... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:32:00+03:00
2025-02-28T14:36:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Трем мужчинам предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с предполагаемой передаче передовых полупроводников американского производителя Nvidia в Китай через Сингапур, сообщает сингапурская газета Straits Times. "Трем мужчинам 27 февраля были предъявлены обвинения по делу, предположительно связанному с производителем чипов Nvidia", - сообщает издание. Два обвиняемых являются гражданами Сингапура, а один - выходцем из Китая. Согласно предварительным данным, они вводили в заблуждение, утверждая, что конечным получателем определенной продукции, наименование которой не уточняется, будет компания Luxuriate Your Life. В действительности эта компания могла использоваться как инструмент для поставки продукции американского производителя чипов в Китай через третьи страны, включая Сингапур. Как уточняет газета, дела трех обвиняемых отложены до 7 марта. Согласно законодательству Сингапура, максимальное наказание за мошенничество путем распространения ложных сведений может достигать до 20 лет лишения свободы и штраф, размер которого не уточняется. В конце января агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что власти США расследуют возможную покупку DeepSeek чипов компании Nvidia через третьи лица в Сингапуре, чтобы обойти ограничения со стороны США.
https://ria.ru/20250131/deepseek-1996520921.html
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в мире, технологии, сингапур (город), китай, сша
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СМИ: в Сингапуре трех мужчин обвинили в передаче чипов Nvidia КНР

В Сингапуре трое мужчин обвиняются в предполагаемой передаче чипов Nvidia Китаю

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГорода мира. Сингапур
Города мира. Сингапур - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Трем мужчинам предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с предполагаемой передаче передовых полупроводников американского производителя Nvidia в Китай через Сингапур, сообщает сингапурская газета Straits Times.
"Трем мужчинам 27 февраля были предъявлены обвинения по делу, предположительно связанному с производителем чипов Nvidia", - сообщает издание.
Логотипы DeepSeek и Nvidia - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
СМИ: США расследуют возможную покупку DeepSeek чипов Nvidia в Сингапуре
31 января, 04:58
Два обвиняемых являются гражданами Сингапура, а один - выходцем из Китая. Согласно предварительным данным, они вводили в заблуждение, утверждая, что конечным получателем определенной продукции, наименование которой не уточняется, будет компания Luxuriate Your Life. В действительности эта компания могла использоваться как инструмент для поставки продукции американского производителя чипов в Китай через третьи страны, включая Сингапур.
Как уточняет газета, дела трех обвиняемых отложены до 7 марта.
Согласно законодательству Сингапура, максимальное наказание за мошенничество путем распространения ложных сведений может достигать до 20 лет лишения свободы и штраф, размер которого не уточняется.
В конце января агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что власти США расследуют возможную покупку DeepSeek чипов компании Nvidia через третьи лица в Сингапуре, чтобы обойти ограничения со стороны США.
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