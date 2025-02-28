https://ria.ru/20250228/shoygu-2002372661.html

Шойгу и Си Цзиньпин выступили за стабильность на Корейском полуострове

Шойгу и Си Цзиньпин выступили за стабильность на Корейском полуострове - РИА Новости, 28.02.2025

Шойгу и Си Цзиньпин выступили за стабильность на Корейском полуострове

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркнули важность сохранения стабильности на Корейском... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T23:13:00+03:00

2025-02-28T23:13:00+03:00

2025-02-28T23:13:00+03:00

корейский полуостров

россия

китай

сергей шойгу

си цзиньпин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркнули важность сохранения стабильности на Корейском полуострове, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Стороны подчеркнули важность сохранения стабильности на Корейском полуострове. Обсудили подходы к обеспечению безопасности в Северо-Восточной Азии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250228/shoygu-2002363108.html

корейский полуостров

россия

китай

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корейский полуостров, россия, китай, сергей шойгу, си цзиньпин