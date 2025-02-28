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Шойгу и Си Цзиньпин выступили за стабильность на Корейском полуострове - РИА Новости, 28.02.2025
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23:13 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/shoygu-2002372661.html
Шойгу и Си Цзиньпин выступили за стабильность на Корейском полуострове
Шойгу и Си Цзиньпин выступили за стабильность на Корейском полуострове - РИА Новости, 28.02.2025
Шойгу и Си Цзиньпин выступили за стабильность на Корейском полуострове
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркнули важность сохранения стабильности на Корейском... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:13:00+03:00
2025-02-28T23:13:00+03:00
корейский полуостров
россия
китай
сергей шойгу
си цзиньпин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркнули важность сохранения стабильности на Корейском полуострове, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Стороны подчеркнули важность сохранения стабильности на Корейском полуострове. Обсудили подходы к обеспечению безопасности в Северо-Восточной Азии", - говорится в сообщении.
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корейский полуостров, россия, китай, сергей шойгу, си цзиньпин
Корейский полуостров, Россия, Китай, Сергей Шойгу, Си Цзиньпин
Шойгу и Си Цзиньпин выступили за стабильность на Корейском полуострове

Шойгу и Си Цзиньпин подчеркнули важность стабильности на Корейском полуострове

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркнули важность сохранения стабильности на Корейском полуострове, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Стороны подчеркнули важность сохранения стабильности на Корейском полуострове. Обсудили подходы к обеспечению безопасности в Северо-Восточной Азии", - говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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