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Парламент РС БиГ принял закон о реестре НКО - РИА Новости, 28.02.2025
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01:19 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/serbskaya-2002082141.html
Парламент РС БиГ принял закон о реестре НКО
Парламент РС БиГ принял закон о реестре НКО - РИА Новости, 28.02.2025
Парламент РС БиГ принял закон о реестре НКО
Народная скупщина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) приняла законы о запрете работы в республике непредусмотренных конституцией БиГ... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:19:00+03:00
2025-02-28T01:19:00+03:00
в мире
сараево
республика сербская
босния и герцеговина
милорад додик
александр вучич
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БЕЛГРАД, 28 фев - РИА Новости. Народная скупщина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) приняла законы о запрете работы в республике непредусмотренных конституцией БиГ общих судебных и надзорных органов БиГ и закон об особом регистре НКО на территории республики, сообщила пресс-служба заксобрания. Суд БиГ в Сараево в среду признал президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Додик по итогам встречи с сербским президентом Александром Вучичем после приговора суда БиГ заявил, что готов к переговорам с политиками БиГ в Сараево, в четверг он пригласил руководство Федерации БиГ (другой части страны) на переговоры в Баня-Луку, но официального ответа не получил. "Восемнадцатое особое заседание народной скупщины, созванное по запросу правительства РС, завершено принятием четырех законов по ускоренной процедуре. Приняты: закон о неприменении законов и запрете деятельности неконституционных структур БиГ, закон о Высоком судебном и прокурорском совете Республики Сербской, закон о дополнении уголовного кодекса РС и закон об особом регистре и прозрачности работы НКО", - сообщила пресс-служба скупщины в соцсети Х. Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а также, что полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае въезда в республику. Скупщина ранее также потребовала от правозащитных органов Республики Сербской подготовить и подать в прокуратуры Федерации БиГ и РС БиГ заявления об уголовном преступлении судей суда БиГ и прокуроров БиГ, которые участвовали в процессе против Додика. Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20250219/tyurma-2000363227.html
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в мире, сараево, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик, александр вучич, оон
В мире, Сараево, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Александр Вучич, ООН
Парламент РС БиГ принял закон о реестре НКО

Парламент Республики Сербской запретил деятельность суда БиГ в стране

© AP Photo / Radivoje PavicicБоснийские сербы в городе Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Боснийские сербы в городе Баня-Лука, Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Боснийские сербы в городе Баня-Лука, Босния и Герцеговина . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 фев - РИА Новости. Народная скупщина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) приняла законы о запрете работы в республике непредусмотренных конституцией БиГ общих судебных и надзорных органов БиГ и закон об особом регистре НКО на территории республики, сообщила пресс-служба заксобрания.
Суд БиГ в Сараево в среду признал президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской
19 февраля, 17:40
Додик по итогам встречи с сербским президентом Александром Вучичем после приговора суда БиГ заявил, что готов к переговорам с политиками БиГ в Сараево, в четверг он пригласил руководство Федерации БиГ (другой части страны) на переговоры в Баня-Луку, но официального ответа не получил.
"Восемнадцатое особое заседание народной скупщины, созванное по запросу правительства РС, завершено принятием четырех законов по ускоренной процедуре. Приняты: закон о неприменении законов и запрете деятельности неконституционных структур БиГ, закон о Высоком судебном и прокурорском совете Республики Сербской, закон о дополнении уголовного кодекса РС и закон об особом регистре и прозрачности работы НКО", - сообщила пресс-служба скупщины в соцсети Х.
Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а также, что полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае въезда в республику.
Город Сараево - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Парламент РС БиГ признал решение суда в Сараево недействительным
26 февраля, 23:30
Скупщина ранее также потребовала от правозащитных органов Республики Сербской подготовить и подать в прокуратуры Федерации БиГ и РС БиГ заявления об уголовном преступлении судей суда БиГ и прокуроров БиГ, которые участвовали в процессе против Додика.
Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Сербия поддержит Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, заявил Вучич
26 февраля, 22:58
 
В миреСараевоРеспублика СербскаяБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикАлександр ВучичООН
 
 
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