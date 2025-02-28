https://ria.ru/20250228/serbiya-2002323772.html

Президент Сербии ожидает избрания нового правительства в течение 40 дней

Президент Сербии ожидает избрания нового правительства в течение 40 дней - РИА Новости, 28.02.2025

Президент Сербии ожидает избрания нового правительства в течение 40 дней

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает избрания нового состава правительства Сербии в течение 40 дней и стабилизации обстановки в стране после... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:14:00+03:00

2025-02-28T19:14:00+03:00

2025-02-28T19:14:00+03:00

в мире

сербия

александр вучич

милош вучевич

сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает избрания нового состава правительства Сербии в течение 40 дней и стабилизации обстановки в стране после четырехмесячных массовых протестов студентов и оппозиции. "Уверен, что в следующие 40 дней будет избранно новое правительство… Надеюсь и верю, что политическая ситуация в нашей стране в ближайшие 30-40 дней станет стабильной и нам потребуется примерно шесть месяцев, чтобы полностью вернуться в форму, ритм и ко всему, что у нас было до последнего времени", - заявил глава государства выступая в Хозяйственной (Торгово-промышленной) палате Сербии. По его словам, блокады трасс и безответственное поведение протестующих "нанесли огромный ущерб в разных сферах общественной жизни". Вучич ранее неоднократно указывал на спад в январе-феврале экономических показателей, в частности прямых иностранных инвестиций, в связи с массовыми протестами студентов и оппозиции из-за обрушения 1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде и гибели 15 человек. Сербский премьер и председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич, бывший в 2012-2022 мэром Нови-Сада, 28 января подал в отставку. Президент Сербии указал в начале февраля, что новый состав правительства Сербии будет сформирован 19-20 марта, в противном случае, в стране будут назначены парламентские выборы в начале мая. На 1 марта запланировано массовое протестное собрание в Нише на юге страны, многие участники добираются туда несколько дней из разных городов пешком. Протестующие в Сербии с ноября студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Президент Сербии в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Помилованы от уголовного преследования 6 студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250227/belgrad-2001928924.html

https://ria.ru/20250226/serbija-2001829162.html

https://ria.ru/20250210/vuchich-1998506766.html

https://ria.ru/20250217/vuchich-1999929454.html

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в мире, сербия, александр вучич, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп)