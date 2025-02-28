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Спасатели сняли 66 рыбаков со льдины на Сахалине - РИА Новости, 28.02.2025
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13:03 28.02.2025 (обновлено: 13:17 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/rybaki-2002188988.html
Спасатели сняли 66 рыбаков со льдины на Сахалине
Спасатели сняли 66 рыбаков со льдины на Сахалине - РИА Новости, 28.02.2025
Спасатели сняли 66 рыбаков со льдины на Сахалине
Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков, которые застряли на льдине в Сахалинской области, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:03:00+03:00
2025-02-28T13:17:00+03:00
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков, которые застряли на льдине в Сахалинской области, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что около 200 рыбаков спасают с льдины в Охотском море в Сахалинской области, от берега их отделяют 700 метров."Сотрудники МЧС России спасли 66 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области. К спасательной операции привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.В МЧС добавили, что спасательные работы продолжаются.
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сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Спасатели сняли 66 рыбаков со льдины на Сахалине

Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков со льдины на Сахалине, операция продолжается

© Кадр видео из соцсетейСпасение рыбаков с льдины в Охотском море в Сахалинской области
Спасение рыбаков с льдины в Охотском море в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Спасение рыбаков с льдины в Охотском море в Сахалинской области
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков, которые застряли на льдине в Сахалинской области, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что около 200 рыбаков спасают с льдины в Охотском море в Сахалинской области, от берега их отделяют 700 метров.
"Сотрудники МЧС России спасли 66 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области. К спасательной операции привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что спасательные работы продолжаются.
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СахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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