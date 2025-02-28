https://ria.ru/20250228/rybaki-2002188988.html

Спасатели сняли 66 рыбаков со льдины на Сахалине

Спасатели сняли 66 рыбаков со льдины на Сахалине - РИА Новости, 28.02.2025

Спасатели сняли 66 рыбаков со льдины на Сахалине

Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков, которые застряли на льдине в Сахалинской области, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:03:00+03:00

2025-02-28T13:03:00+03:00

2025-02-28T13:17:00+03:00

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков, которые застряли на льдине в Сахалинской области, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что около 200 рыбаков спасают с льдины в Охотском море в Сахалинской области, от берега их отделяют 700 метров."Сотрудники МЧС России спасли 66 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области. К спасательной операции привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.В МЧС добавили, что спасательные работы продолжаются.

https://ria.ru/20250212/ldina-1998767345.html

сахалин

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия