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Спасатели сняли 66 рыбаков со льдины на Сахалине
Спасатели сняли 66 рыбаков со льдины на Сахалине - РИА Новости, 28.02.2025
Спасатели сняли 66 рыбаков со льдины на Сахалине
Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков, которые застряли на льдине в Сахалинской области, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:03:00+03:00
2025-02-28T13:03:00+03:00
2025-02-28T13:17:00+03:00
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков, которые застряли на льдине в Сахалинской области, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что около 200 рыбаков спасают с льдины в Охотском море в Сахалинской области, от берега их отделяют 700 метров."Сотрудники МЧС России спасли 66 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области. К спасательной операции привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.В МЧС добавили, что спасательные работы продолжаются.
https://ria.ru/20250212/ldina-1998767345.html
сахалин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Спасатели сняли 66 рыбаков со льдины на Сахалине
Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков со льдины на Сахалине, операция продолжается