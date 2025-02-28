https://ria.ru/20250228/rumynija-2002210058.html

В Румынии по делу Джеорджеску задержали 18 подозреваемых

В Румынии по делу Джеорджеску задержали 18 подозреваемых - РИА Новости, 28.02.2025

В Румынии по делу Джеорджеску задержали 18 подозреваемых

Прокуроры генеральной прокуратуры Румынии задержали 18 подозреваемых в рамках расследования дела, в котором обвинения предъявлены бывшему кандидату в президенты РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:06:00+03:00

2025-02-28T14:06:00+03:00

2025-02-28T14:06:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Прокуроры генеральной прокуратуры Румынии задержали 18 подозреваемых в рамках расследования дела, в котором обвинения предъявлены бывшему кандидату в президенты страны Кэлину Джеорджеску, сообщают в пятницу СМИ страны, включая телеканал Realitatea. СМИ отмечают, что задержания были проведены в ходе масштабной операции с обысками по 47 адресам в пяти регионах Румынии. Подозреваемые, среди которых сторонники Джеорджеску, обвиняются в действиях против конституционного строя, создании организации фашистского характера и нарушениях, связанных с финансированием его избирательной кампании. "Из 21 сторонника Джеорджеску 18 находятся под стражей, в отношении остальных запрошен превентивный арест заочно", - сообщает телеканал Realitatea. Джеорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джеорджеску через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джеорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя это политическим преследованием. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Новые президентские выборы в стране запланированы на май.

https://ria.ru/20250226/rumynija-2001718158.html

https://ria.ru/20250226/rumyniya-2001807383.html

https://ria.ru/20250226/dzhordzhesku-2001733065.html

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в мире, справки, румыния, россия, сша, кэлин джеорджеску, нато, президентские выборы в румынии — 2024