https://ria.ru/20250228/rossija-2002163781.html

Россия дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями, заявил Шойгу

Россия дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.02.2025

Россия дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями, заявил Шойгу

Россия чрезвычайно дорожит достигнутыми с Китаем договорённостями и нацелена на их углубление, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:56:00+03:00

2025-02-28T11:56:00+03:00

2025-02-28T11:57:00+03:00

в мире

россия

китай

сергей шойгу

си цзиньпин

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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Россия чрезвычайно дорожит достигнутыми с Китаем договорённостями и нацелена на их углубление, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Шойгу в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения между РФ и Китаем сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. "Оно (сотрудничество - ред.) основано на широкой общности интересов, равноправии и глубоком доверии. Мы чрезвычайно дорожим достигнутыми договорённостями и нацелены на их углубление", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html

россия

китай

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2025

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в мире, россия, китай, сергей шойгу, си цзиньпин