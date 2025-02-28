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Россия дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями, заявил Шойгу
Россия дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.02.2025
Россия дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями, заявил Шойгу
Россия чрезвычайно дорожит достигнутыми с Китаем договорённостями и нацелена на их углубление, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:56:00+03:00
2025-02-28T11:56:00+03:00
2025-02-28T11:57:00+03:00
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Россия чрезвычайно дорожит достигнутыми с Китаем договорённостями и нацелена на их углубление, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Шойгу в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения между РФ и Китаем сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. "Оно (сотрудничество - ред.) основано на широкой общности интересов, равноправии и глубоком доверии. Мы чрезвычайно дорожим достигнутыми договорённостями и нацелены на их углубление", - сказал Шойгу.
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в мире, россия, китай, сергей шойгу, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Сергей Шойгу, Си Цзиньпин
Россия дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями, заявил Шойгу
Шойгу: Россия нацелена на углубление достигнутых с Китаем договоренностей