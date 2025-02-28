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"Резко поменял мнение": в поведении Макрона нашли странности - РИА Новости, 28.02.2025
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05:07 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/rnd-2002093739.html
"Резко поменял мнение": в поведении Макрона нашли странности
"Резко поменял мнение": в поведении Макрона нашли странности - РИА Новости, 28.02.2025
"Резко поменял мнение": в поведении Макрона нашли странности
Президент Франции Эммануэль Макрон стремится заполнить вакуум власти в Европе, но слова политика часто не сходятся с действиями, пишет RND. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:07:00+03:00
2025-02-28T05:07:00+03:00
в мире
украина
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европа
евросоюз
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон стремится заполнить вакуум власти в Европе, но слова политика часто не сходятся с действиями, пишет RND."Проблема с дипломатическими усилиями Макрона остается той же, что и в течение многих лет: они генерируют много шума, но мало дела. Громкие призывы к более активным действиям на Украине противоречат статистике Кильского института экономических исследований, согласно которой Франция занимает лишь десятое место среди союзников Украины с объемом поддержки в 4,89 млрд евро", — написано в статье.Кроме того, в статье указано, что пока Германия формирует коалицию в Бундестаге, Макрон решил позиционировать себя как ключевую фигуру в ЕС."Временами Макрону также не хватает постоянной позиции. В первые месяцы конфликта он с запозданием призывал обеспечить "гарантии безопасности", затем резко поменял мнение и заговорил о вводе войск", — заключил автор.В понедельник Макрон встретился с Трампом в Белом доме. По итогам переговоров с американским лидером президент Франции заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине.
https://ria.ru/20250227/vizit-2002008852.html
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в мире, украина, франция, европа, евросоюз, бундестаг германии
В мире, Украина, Франция, Европа, Евросоюз, Бундестаг Германии
"Резко поменял мнение": в поведении Макрона нашли странности

RND: Макрон пытается стать ключевой фигурой в Европе, но пока безуспешно

© AP Photo / Ludovic Marin Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон стремится заполнить вакуум власти в Европе, но слова политика часто не сходятся с действиями, пишет RND.
"Проблема с дипломатическими усилиями Макрона остается той же, что и в течение многих лет: они генерируют много шума, но мало дела. Громкие призывы к более активным действиям на Украине противоречат статистике Кильского института экономических исследований, согласно которой Франция занимает лишь десятое место среди союзников Украины с объемом поддержки в 4,89 млрд евро", написано в статье.
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Кроме того, в статье указано, что пока Германия формирует коалицию в Бундестаге, Макрон решил позиционировать себя как ключевую фигуру в ЕС.
"Временами Макрону также не хватает постоянной позиции. В первые месяцы конфликта он с запозданием призывал обеспечить "гарантии безопасности", затем резко поменял мнение и заговорил о вводе войск", — заключил автор.
В понедельник Макрон встретился с Трампом в Белом доме. По итогам переговоров с американским лидером президент Франции заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине.
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