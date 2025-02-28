Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинские шахтеры боятся, что Зеленский отдаст ресурсы США бесплатно - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 28.02.2025 (обновлено: 20:46 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/resursy-2002348756.html
СМИ: украинские шахтеры боятся, что Зеленский отдаст ресурсы США бесплатно
СМИ: украинские шахтеры боятся, что Зеленский отдаст ресурсы США бесплатно - РИА Новости, 28.02.2025
СМИ: украинские шахтеры боятся, что Зеленский отдаст ресурсы США бесплатно
Некоторые украинские шахтеры и сотрудники компаний по добыче полезных ископаемых скептически относятся к сделке по ресурсам с США и боятся, что украинские... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:45:00+03:00
2025-02-28T20:46:00+03:00
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1988957960_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bb80d0d74b35fc6afd27bab0e81b40d0.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Некоторые украинские шахтеры и сотрудники компаний по добыче полезных ископаемых скептически относятся к сделке по ресурсам с США и боятся, что украинские власти отдадут ресурсы другой стране "фактически бесплатно", не получив в будущем ничего взамен, пишет газета Times со ссылкой на работников. "Если у вас есть огород дома, вы пригласите иностранца, чтобы он его забрал?" - сказал газете один из работников добывающих предприятий. "Мы просто хотим мира, каким бы образом он ни был достигнут", - сказал другой. Инженер горнодобывающей компании "Велта" заявил, что выступает против сделки по минералам, если там не будет гарантий безопасности для Украины. Генеральный директор компании Андрей Бродский полагает, что, если на Украину в случае заключения сделки будут поступать внешние инвестиции, это якобы может служить неким "сдерживанием" вместо гарантий безопасности для Украины. По его мнению, интерес США к украинским минералам дает им "внимание, которое они заслуживали много лет". "Мы боимся, что украинские власти отдадут наши природные ресурсы фактически бесплатно. Это наш самый большой страх... Если мы отдадим им все наши ресурсы, если мы предоставим им условия без налогов и правил, мы ничего не получим от этой сделки", - рассказал изданию о переживаниях индустрии глава компании "Завальевский графит" Остап Костюк, выразив мнение, что лучшим вариантом будет "долгосрочная сдача" в пользование в обмен на инвестиции. Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, относящегося к природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы. Президент США Дональд Трамп заявлял, что новая сделка позволит Соединенным Штатам вернуть вложенные в киевский режим средства, а также получать дополнительные доходы в будущем. Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
https://ria.ru/20250223/kiev-2001123055.html
https://ria.ru/20250228/rada-2002238124.html
https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html
https://ria.ru/20250228/ssha-2002305942.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1988957960_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2295ae0b882d3d255fadae103fedbf4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
СМИ: украинские шахтеры боятся, что Зеленский отдаст ресурсы США бесплатно

Times: украинские шахтеры боятся, что Зеленский отдаст ресурсы США бесплатно

© Фото : МетинвестУгольная шахта в Украине
Угольная шахта в Украине - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Метинвест
Угольная шахта в Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Некоторые украинские шахтеры и сотрудники компаний по добыче полезных ископаемых скептически относятся к сделке по ресурсам с США и боятся, что украинские власти отдадут ресурсы другой стране "фактически бесплатно", не получив в будущем ничего взамен, пишет газета Times со ссылкой на работников.
«
"Если у вас есть огород дома, вы пригласите иностранца, чтобы он его забрал?" - сказал газете один из работников добывающих предприятий.
Человек с флагом Украины в США - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Советник министра обороны Украины оценил возможную сделку с США
23 февраля, 14:01
«
"Мы просто хотим мира, каким бы образом он ни был достигнут", - сказал другой.
Инженер горнодобывающей компании "Велта" заявил, что выступает против сделки по минералам, если там не будет гарантий безопасности для Украины. Генеральный директор компании Андрей Бродский полагает, что, если на Украину в случае заключения сделки будут поступать внешние инвестиции, это якобы может служить неким "сдерживанием" вместо гарантий безопасности для Украины. По его мнению, интерес США к украинским минералам дает им "внимание, которое они заслуживали много лет".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Раде объяснили, почему не опубликовали соглашение с США по минералам
Вчера, 15:20
«
"Мы боимся, что украинские власти отдадут наши природные ресурсы фактически бесплатно. Это наш самый большой страх... Если мы отдадим им все наши ресурсы, если мы предоставим им условия без налогов и правил, мы ничего не получим от этой сделки", - рассказал изданию о переживаниях индустрии глава компании "Завальевский графит" Остап Костюк, выразив мнение, что лучшим вариантом будет "долгосрочная сдача" в пользование в обмен на инвестиции.
Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, относящегося к природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы. Президент США Дональд Трамп заявлял, что новая сделка позволит Соединенным Штатам вернуть вложенные в киевский режим средства, а также получать дополнительные доходы в будущем.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Медведчук назвал соглашение по ископаемым с США стартом для раздела Украины
Вчера, 09:54
Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
СМИ: США и Украина поделят доходы от ресурсов после подписания соглашения
Вчера, 18:35
 
УкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала