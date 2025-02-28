https://ria.ru/20250228/resursy-2002348756.html

СМИ: украинские шахтеры боятся, что Зеленский отдаст ресурсы США бесплатно

СМИ: украинские шахтеры боятся, что Зеленский отдаст ресурсы США бесплатно - РИА Новости, 28.02.2025

СМИ: украинские шахтеры боятся, что Зеленский отдаст ресурсы США бесплатно

Некоторые украинские шахтеры и сотрудники компаний по добыче полезных ископаемых скептически относятся к сделке по ресурсам с США и боятся, что украинские... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:45:00+03:00

2025-02-28T20:45:00+03:00

2025-02-28T20:46:00+03:00

украина

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Некоторые украинские шахтеры и сотрудники компаний по добыче полезных ископаемых скептически относятся к сделке по ресурсам с США и боятся, что украинские власти отдадут ресурсы другой стране "фактически бесплатно", не получив в будущем ничего взамен, пишет газета Times со ссылкой на работников. "Если у вас есть огород дома, вы пригласите иностранца, чтобы он его забрал?" - сказал газете один из работников добывающих предприятий. "Мы просто хотим мира, каким бы образом он ни был достигнут", - сказал другой. Инженер горнодобывающей компании "Велта" заявил, что выступает против сделки по минералам, если там не будет гарантий безопасности для Украины. Генеральный директор компании Андрей Бродский полагает, что, если на Украину в случае заключения сделки будут поступать внешние инвестиции, это якобы может служить неким "сдерживанием" вместо гарантий безопасности для Украины. По его мнению, интерес США к украинским минералам дает им "внимание, которое они заслуживали много лет". "Мы боимся, что украинские власти отдадут наши природные ресурсы фактически бесплатно. Это наш самый большой страх... Если мы отдадим им все наши ресурсы, если мы предоставим им условия без налогов и правил, мы ничего не получим от этой сделки", - рассказал изданию о переживаниях индустрии глава компании "Завальевский графит" Остап Костюк, выразив мнение, что лучшим вариантом будет "долгосрочная сдача" в пользование в обмен на инвестиции. Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, относящегося к природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы. Президент США Дональд Трамп заявлял, что новая сделка позволит Соединенным Штатам вернуть вложенные в киевский режим средства, а также получать дополнительные доходы в будущем. Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".

https://ria.ru/20250223/kiev-2001123055.html

https://ria.ru/20250228/rada-2002238124.html

https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html

https://ria.ru/20250228/ssha-2002305942.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, в мире