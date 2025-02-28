https://ria.ru/20250228/rassledovanie-2002081794.html

Поводом для возбуждения дела на Барабаш стали посты в Facebook*

Поводом для возбуждения дела на Барабаш стали посты в Facebook* - РИА Новости, 28.02.2025

Поводом для возбуждения дела на Барабаш стали посты в Facebook*

Несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook* послужили поводом для возбуждения уголовного дела в отношении кинокритика... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:13:00+03:00

2025-02-28T01:13:00+03:00

2025-02-28T01:13:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook* послужили поводом для возбуждения уголовного дела в отношении кинокритика Екатерины Барабаш, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Екатерины Барабаш послужили четыре поста в запрещенной соцсети Facebook* с ложной информацией о действиях ВС РФ", - сказал собеседник агентства. В среду Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест кинокритика. Барабаш обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц. В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявили в ГСУСК по Москве.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250226/barabash-2001650538.html

https://ria.ru/20250226/barabash-2001653129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, facebook, вооруженные силы рф