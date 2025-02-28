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Поводом для возбуждения дела на Барабаш стали посты в Facebook* - РИА Новости, 28.02.2025
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01:13 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/rassledovanie-2002081794.html
Поводом для возбуждения дела на Барабаш стали посты в Facebook*
Поводом для возбуждения дела на Барабаш стали посты в Facebook* - РИА Новости, 28.02.2025
Поводом для возбуждения дела на Барабаш стали посты в Facebook*
Несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook* послужили поводом для возбуждения уголовного дела в отношении кинокритика... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:13:00+03:00
2025-02-28T01:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook* послужили поводом для возбуждения уголовного дела в отношении кинокритика Екатерины Барабаш, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Екатерины Барабаш послужили четыре поста в запрещенной соцсети Facebook* с ложной информацией о действиях ВС РФ", - сказал собеседник агентства. В среду Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест кинокритика. Барабаш обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц. В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявили в ГСУСК по Москве.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250226/barabash-2001650538.html
https://ria.ru/20250226/barabash-2001653129.html
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происшествия, россия, москва, facebook, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Москва, Facebook, Вооруженные силы РФ
Поводом для возбуждения дела на Барабаш стали посты в Facebook*

Поводом для открытия дела на кинокритика Барабаш стали четыре поста в Facebook

© Страница Екатерины Барабаш в соцсетиЕкатерина Барабаш
Екатерина Барабаш - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Страница Екатерины Барабаш в соцсети
Екатерина Барабаш. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook* послужили поводом для возбуждения уголовного дела в отношении кинокритика Екатерины Барабаш, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Екатерины Барабаш послужили четыре поста в запрещенной соцсети Facebook* с ложной информацией о действиях ВС РФ", - сказал собеседник агентства.
Екатерина Барабаш в суде - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков
26 февраля, 10:03
В среду Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест кинокритика.
Барабаш обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет колонии.
По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц.
В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявили в ГСУСК по Москве.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Кинокритик Екатерина Барабаш - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы
26 февраля, 10:22
 
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