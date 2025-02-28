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Путин подписал закон о наказании за порчу имущества по мотивам ненависти - РИА Новости, 28.02.2025
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20:43 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/putin-2002348131.html
Путин подписал закон о наказании за порчу имущества по мотивам ненависти
Путин подписал закон о наказании за порчу имущества по мотивам ненависти - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон о наказании за порчу имущества по мотивам ненависти
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества по экстремистским... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:43:00+03:00
2025-02-28T20:43:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества по экстремистским мотивам, наказание составит до пяти лет лишения свободы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в статью 167 Уголовного кодекса РФ. Закон предусматривает до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды - политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной, или в отношении какой‑либо социальной группы. Согласно прежним нормам, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказывалось лишением свободы на срок до двух лет. Подписанный закон ужесточает ответственность за такие правонарушения, совершенные по экстремистским мотивам.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о наказании за порчу имущества по мотивам ненависти

Путин подписал закон о сроке до пяти лет за порчу имущества по мотивам ненависти

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества по экстремистским мотивам, наказание составит до пяти лет лишения свободы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в статью 167 Уголовного кодекса РФ.
Закон предусматривает до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды - политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной, или в отношении какой‑либо социальной группы.
Согласно прежним нормам, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказывалось лишением свободы на срок до двух лет. Подписанный закон ужесточает ответственность за такие правонарушения, совершенные по экстремистским мотивам.
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