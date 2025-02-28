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Путин подписал закон о порядке обеспечения жильем сотрудников УИС - РИА Новости, 28.02.2025
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20:36 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/putin-2002346843.html
Путин подписал закон о порядке обеспечения жильем сотрудников УИС
Путин подписал закон о порядке обеспечения жильем сотрудников УИС - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон о порядке обеспечения жильем сотрудников УИС
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование порядка обеспечения жильем сотрудников, имеющих специальные звания и... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:36:00+03:00
2025-02-28T20:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование порядка обеспечения жильем сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в уголовно-исполнительной системе (УИС), органах принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службе и таможенных органах РФ, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Так, документ предусматривает получение такими сотрудниками единовременной социальной выплаты на обеспечение жильем при условии, что они в течение всего периода прохождения госслужбы не получали субсидию для приобретения или строительства жилого помещения, за исключением выплат на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях улучшения жилищных условий и социальных выплат для приобретения жилого помещения в связи с утратой жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций. Также определяются основания расторжения контракта и увольнения со службы в учреждениях и органах, при которых право на единовременную социальную выплату сохраняется за гражданином РФ, принятым в период прохождения службы на учет в качестве имеющего право на получение такой выплаты и уволенным со службы без права на пенсию. Кроме того, вводятся положения, направленные на повышение уровня защиты прав и законных интересов членов семей и родителей сотрудников, погибших (умерших) в период с 1 марта 2005 года по 31 декабря 2012 года вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей. Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250228/putin-2002345850.html
https://ria.ru/20241123/zakon-1985386136.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о порядке обеспечения жильем сотрудников УИС

Путин подписал закон об обеспечении жильем сотрудников, проходящих службу в УИС

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото.
Президент России Владимир Путин. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото.. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование порядка обеспечения жильем сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в уголовно-исполнительной системе (УИС), органах принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службе и таможенных органах РФ, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Так, документ предусматривает получение такими сотрудниками единовременной социальной выплаты на обеспечение жильем при условии, что они в течение всего периода прохождения госслужбы не получали субсидию для приобретения или строительства жилого помещения, за исключением выплат на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях улучшения жилищных условий и социальных выплат для приобретения жилого помещения в связи с утратой жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Также определяются основания расторжения контракта и увольнения со службы в учреждениях и органах, при которых право на единовременную социальную выплату сохраняется за гражданином РФ, принятым в период прохождения службы на учет в качестве имеющего право на получение такой выплаты и уволенным со службы без права на пенсию.
Кроме того, вводятся положения, направленные на повышение уровня защиты прав и законных интересов членов семей и родителей сотрудников, погибших (умерших) в период с 1 марта 2005 года по 31 декабря 2012 года вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
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