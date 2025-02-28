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Путин поздравил главу буддийской сангхи России с наступлением Белого месяца - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
19:46 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/putin-2002331930.html
Путин поздравил главу буддийской сангхи России с наступлением Белого месяца
Путин поздравил главу буддийской сангхи России с наступлением Белого месяца - РИА Новости, 28.02.2025
Путин поздравил главу буддийской сангхи России с наступлением Белого месяца
Президент России Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России пандито хамбо ламу Дамбу Аюшеева с наступлением Белого месяца, отметив,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:46:00+03:00
2025-02-28T19:46:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России пандито хамбо ламу Дамбу Аюшеева с наступлением Белого месяца, отметив, что этот праздник служит символом возрождения природы и человека на протяжении веков, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый пандито хамбо лама! Поздравляю Вас и возглавляемую Вами сангху с наступлением Нового года по лунному календарю - Белым месяцем. Один из главных для последователей буддизма праздник на протяжении веков служит символом возрождения природы и человека, духовной гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что праздник озаряет жизнь людей искренней радостью, вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, тем, кто нуждается в заботе, внимании, помощи и поддержке. "Желаю Вам успехов, здоровья, благополучия", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250228/putin-2002331011.html
https://ria.ru/20250228/putin-2002330743.html
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россия, владимир путин, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил главу буддийской сангхи России с наступлением Белого месяца

Путин поздравил главу буддийской сангхи РФ Аюшеева с наступлением Белого месяца

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДамба Аюшеев
Дамба Аюшеев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дамба Аюшеев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России пандито хамбо ламу Дамбу Аюшеева с наступлением Белого месяца, отметив, что этот праздник служит символом возрождения природы и человека на протяжении веков, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый пандито хамбо лама! Поздравляю Вас и возглавляемую Вами сангху с наступлением Нового года по лунному календарю - Белым месяцем. Один из главных для последователей буддизма праздник на протяжении веков служит символом возрождения природы и человека, духовной гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд", - говорится в телеграмме.
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Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца
Вчера, 19:42
Путин отметил, что праздник озаряет жизнь людей искренней радостью, вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, тем, кто нуждается в заботе, внимании, помощи и поддержке.
"Желаю Вам успехов, здоровья, благополучия", - добавил глава государства.
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