https://ria.ru/20250228/putin-2002331930.html

Путин поздравил главу буддийской сангхи России с наступлением Белого месяца

Путин поздравил главу буддийской сангхи России с наступлением Белого месяца - РИА Новости, 28.02.2025

Путин поздравил главу буддийской сангхи России с наступлением Белого месяца

Президент России Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России пандито хамбо ламу Дамбу Аюшеева с наступлением Белого месяца, отметив,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:46:00+03:00

2025-02-28T19:46:00+03:00

2025-02-28T19:46:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России пандито хамбо ламу Дамбу Аюшеева с наступлением Белого месяца, отметив, что этот праздник служит символом возрождения природы и человека на протяжении веков, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый пандито хамбо лама! Поздравляю Вас и возглавляемую Вами сангху с наступлением Нового года по лунному календарю - Белым месяцем. Один из главных для последователей буддизма праздник на протяжении веков служит символом возрождения природы и человека, духовной гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что праздник озаряет жизнь людей искренней радостью, вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, тем, кто нуждается в заботе, внимании, помощи и поддержке. "Желаю Вам успехов, здоровья, благополучия", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250228/putin-2002331011.html

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