https://ria.ru/20250228/putin-2002214539.html
Путин попросил передать привет ветерану, написавшему "Победа будет за нами"
Путин попросил передать привет ветерану, написавшему "Победа будет за нами" - РИА Новости, 28.02.2025
Путин попросил передать привет ветерану, написавшему "Победа будет за нами"
Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева передать привет ветерану Великой Отечественной войны из Иркутской области,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:29:00+03:00
2025-02-28T14:29:00+03:00
2025-02-28T15:23:00+03:00
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игорь кобзев
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева передать привет ветерану Великой Отечественной войны из Иркутской области, написавшему ему в письме "Победа будет за нами". Кобзев в пятницу на встрече с президентом передал ему письмо от ветерана, которому в этом году исполнится 100 лет, со словами поддержки. "Ветеран по-другому и не может написать: "Победа будет за нами"... Привет ему передавайте", - сказал Путин, прочитав письмо. Кобзев рассказал главе государства, что ветеран, написавший письмо, – десантник, совершивший 47 прыжков, имеет орден Трудового Красного знамени. Губернатор также показал его фото. "Бодрый, хорошо выглядит", - отметил Путин. Глава региона добавил, что ветеран будет присутствовать на параде Победы в мае, который пройдет в Москве. "Отлично", - отреагировал президент.
https://ria.ru/20250103/veterany-1992358872.html
https://ria.ru/20250227/gosduma-2001846252.html
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общество, иркутская область, россия, москва, владимир путин, игорь кобзев
Общество, Иркутская область, Россия, Москва, Владимир Путин, Игорь Кобзев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне