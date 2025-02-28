https://ria.ru/20250228/ptitsy-2002195974.html
На юге Москвы злоумышленник сжег кормушки для птиц
На юге Москвы злоумышленник сжег кормушки для птиц - РИА Новости, 28.02.2025
На юге Москвы злоумышленник сжег кормушки для птиц
Неизвестный сжег кормушки для птиц на деревьях Бирюлевского дендропарка на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:28:00+03:00
2025-02-28T13:28:00+03:00
2025-02-28T13:28:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002195084_173:124:1001:590_1920x0_80_0_0_380771d5c1cf934ceab697ac5e974970.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Неизвестный сжег кормушки для птиц на деревьях Бирюлевского дендропарка на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура. "По предварительным данным, злоумышленник поджег кормушки для птиц, размещенные на деревьях. В результате возгорания кормушки были полностью уничтожены, а деревья, на которых они находились, получили серьезные повреждения", - говорится в сообщении. Межрайонная природоохранная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств происшествия в Бирюлевском дендропарке, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также установление личности злоумышленника и его привлечение к установленной законом ответственности.
https://ria.ru/20250226/musya-2001780597.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002195084_219:0:1006:590_1920x0_80_0_0_080539e7c9ca484e48283c5841fd9ba4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юге Москвы злоумышленник сжег кормушки для птиц
В дендропарке на юге Москвы злоумышленник сжег кормушки для птиц
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости.
Неизвестный сжег кормушки для птиц на деревьях Бирюлевского дендропарка на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура
.
"По предварительным данным, злоумышленник поджег кормушки для птиц, размещенные на деревьях. В результате возгорания кормушки были полностью уничтожены, а деревья, на которых они находились, получили серьезные повреждения", - говорится в сообщении.
Межрайонная природоохранная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств происшествия в Бирюлевском дендропарке, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также установление личности злоумышленника и его привлечение к установленной законом ответственности.