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На юге Москвы злоумышленник сжег кормушки для птиц

На юге Москвы злоумышленник сжег кормушки для птиц - РИА Новости, 28.02.2025

На юге Москвы злоумышленник сжег кормушки для птиц

Неизвестный сжег кормушки для птиц на деревьях Бирюлевского дендропарка на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:28:00+03:00

2025-02-28T13:28:00+03:00

2025-02-28T13:28:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Неизвестный сжег кормушки для птиц на деревьях Бирюлевского дендропарка на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура. "По предварительным данным, злоумышленник поджег кормушки для птиц, размещенные на деревьях. В результате возгорания кормушки были полностью уничтожены, а деревья, на которых они находились, получили серьезные повреждения", - говорится в сообщении. Межрайонная природоохранная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств происшествия в Бирюлевском дендропарке, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также установление личности злоумышленника и его привлечение к установленной законом ответственности.

https://ria.ru/20250226/musya-2001780597.html

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происшествия, москва