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Промышленный технопарк "Сириус Б" в Югре аттестован Минпромторгом - РИА Новости, 28.02.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:48 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/promtehnopark-2002332442.html
Промышленный технопарк "Сириус Б" в Югре аттестован Минпромторгом
Промышленный технопарк "Сириус Б" в Югре аттестован Минпромторгом - РИА Новости, 28.02.2025
Промышленный технопарк "Сириус Б" в Югре аттестован Минпромторгом
Промышленный технопарк "Сириус Б", расположенный в Ханты-Мансийском автономном округе, включен в реестр министерства промышленности и торговли РФ, сообщает Фонд РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:48:00+03:00
2025-02-28T19:48:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
коммерческая недвижимость
россия
ханты-мансийский автономный округ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Промышленный технопарк "Сириус Б", расположенный в Ханты-Мансийском автономном округе, включен в реестр министерства промышленности и торговли РФ, сообщает Фонд развития Югры. "Мы работаем над расширением существующей инфраструктуры, производственных, складских и офисных площадей промтехнопарка. Важно создать комфортные условия ведения бизнеса и обеспечить потребности потенциальных резидентов. Включение в реестр Минпромторга России дает большие перспективы развития самого парка и наших резидентов", - приводятся в сообщении слова генерального директора промышленного технопарка "Сириус Б" Андрея Стельмаха. В настоящее на территории промтехнопарка ведется строительство инфраструктуры для пяти резидентов из числа субъектов малого и среднего бизнеса. До конца 2026 года будут созданы современные инновационно-технологический и инжиниринговый центры. Общая площадь новых производственных помещений составит порядка 3 тысяч квадратных метров. Планируется, что в промтехнопарке разместятся производства нетканых материалов с применением инновационных технологий пропитки, мебели, переработки лекарственных растений и производство лекарственных препаратов. Здесь же будут вестись прикладные научные исследования в сфере геодезии для нефтяного сектора и производиться электро- и теплоэнергия для повышения мощности обработки данных и внедрения искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20250227/jugra-2001890894.html
https://ria.ru/20250220/sirius-2000628173.html
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коммерческая недвижимость, россия, ханты-мансийский автономный округ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Коммерческая недвижимость, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Промышленный технопарк "Сириус Б" в Югре аттестован Минпромторгом

Промтехнопарк "Сириус Б" в Югре включен в реестр Минпромторга России

© Фото : Фонд развития ЮгрыСтроительство промышленного технопарка "Сириус Б" в Ханты-Мансийском автономном округе
Строительство промышленного технопарка Сириус Б в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Фонд развития Югры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Промышленный технопарк "Сириус Б", расположенный в Ханты-Мансийском автономном округе, включен в реестр министерства промышленности и торговли РФ, сообщает Фонд развития Югры.
"Мы работаем над расширением существующей инфраструктуры, производственных, складских и офисных площадей промтехнопарка. Важно создать комфортные условия ведения бизнеса и обеспечить потребности потенциальных резидентов. Включение в реестр Минпромторга России дает большие перспективы развития самого парка и наших резидентов", - приводятся в сообщении слова генерального директора промышленного технопарка "Сириус Б" Андрея Стельмаха.
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В настоящее на территории промтехнопарка ведется строительство инфраструктуры для пяти резидентов из числа субъектов малого и среднего бизнеса. До конца 2026 года будут созданы современные инновационно-технологический и инжиниринговый центры. Общая площадь новых производственных помещений составит порядка 3 тысяч квадратных метров.
Планируется, что в промтехнопарке разместятся производства нетканых материалов с применением инновационных технологий пропитки, мебели, переработки лекарственных растений и производство лекарственных препаратов. Здесь же будут вестись прикладные научные исследования в сфере геодезии для нефтяного сектора и производиться электро- и теплоэнергия для повышения мощности обработки данных и внедрения искусственного интеллекта.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругКоммерческая недвижимостьРоссияХанты-Мансийский автономный округМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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