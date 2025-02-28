https://ria.ru/20250228/promtehnopark-2002332442.html

Промышленный технопарк "Сириус Б" в Югре аттестован Минпромторгом

Промышленный технопарк "Сириус Б" в Югре аттестован Минпромторгом - РИА Новости, 28.02.2025

Промышленный технопарк "Сириус Б" в Югре аттестован Минпромторгом

Промышленный технопарк "Сириус Б", расположенный в Ханты-Мансийском автономном округе, включен в реестр министерства промышленности и торговли РФ, сообщает Фонд РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:48:00+03:00

2025-02-28T19:48:00+03:00

2025-02-28T19:48:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

коммерческая недвижимость

россия

ханты-мансийский автономный округ

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002331174_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f430b89743e999781ca2a5ba1639b41a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Промышленный технопарк "Сириус Б", расположенный в Ханты-Мансийском автономном округе, включен в реестр министерства промышленности и торговли РФ, сообщает Фонд развития Югры. "Мы работаем над расширением существующей инфраструктуры, производственных, складских и офисных площадей промтехнопарка. Важно создать комфортные условия ведения бизнеса и обеспечить потребности потенциальных резидентов. Включение в реестр Минпромторга России дает большие перспективы развития самого парка и наших резидентов", - приводятся в сообщении слова генерального директора промышленного технопарка "Сириус Б" Андрея Стельмаха. В настоящее на территории промтехнопарка ведется строительство инфраструктуры для пяти резидентов из числа субъектов малого и среднего бизнеса. До конца 2026 года будут созданы современные инновационно-технологический и инжиниринговый центры. Общая площадь новых производственных помещений составит порядка 3 тысяч квадратных метров. Планируется, что в промтехнопарке разместятся производства нетканых материалов с применением инновационных технологий пропитки, мебели, переработки лекарственных растений и производство лекарственных препаратов. Здесь же будут вестись прикладные научные исследования в сфере геодезии для нефтяного сектора и производиться электро- и теплоэнергия для повышения мощности обработки данных и внедрения искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20250227/jugra-2001890894.html

https://ria.ru/20250220/sirius-2000628173.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

коммерческая недвижимость, россия, ханты-мансийский автономный округ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)