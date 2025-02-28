Промышленный технопарк "Сириус Б" в Югре аттестован Минпромторгом
Промтехнопарк "Сириус Б" в Югре включен в реестр Минпромторга России
© Фото : Фонд развития ЮгрыСтроительство промышленного технопарка "Сириус Б" в Ханты-Мансийском автономном округе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Промышленный технопарк "Сириус Б", расположенный в Ханты-Мансийском автономном округе, включен в реестр министерства промышленности и торговли РФ, сообщает Фонд развития Югры.
"Мы работаем над расширением существующей инфраструктуры, производственных, складских и офисных площадей промтехнопарка. Важно создать комфортные условия ведения бизнеса и обеспечить потребности потенциальных резидентов. Включение в реестр Минпромторга России дает большие перспективы развития самого парка и наших резидентов", - приводятся в сообщении слова генерального директора промышленного технопарка "Сириус Б" Андрея Стельмаха.
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В настоящее на территории промтехнопарка ведется строительство инфраструктуры для пяти резидентов из числа субъектов малого и среднего бизнеса. До конца 2026 года будут созданы современные инновационно-технологический и инжиниринговый центры. Общая площадь новых производственных помещений составит порядка 3 тысяч квадратных метров.
Планируется, что в промтехнопарке разместятся производства нетканых материалов с применением инновационных технологий пропитки, мебели, переработки лекарственных растений и производство лекарственных препаратов. Здесь же будут вестись прикладные научные исследования в сфере геодезии для нефтяного сектора и производиться электро- и теплоэнергия для повышения мощности обработки данных и внедрения искусственного интеллекта.