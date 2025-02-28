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Германова: несущие конструкции союза - наука, культура и образование - РИА Новости, 28.02.2025
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19:15 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/prioritety-2002324352.html
Германова: несущие конструкции союза - наука, культура и образование
Германова: несущие конструкции союза - наука, культура и образование - РИА Новости, 28.02.2025
Германова: несущие конструкции союза - наука, культура и образование
Культура, образование и наука – это несущие конструкции Союзного государства, сообщила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:15:00+03:00
2025-02-28T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Культура, образование и наука – это несущие конструкции Союзного государства, сообщила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова. Заявление прозвучало в пятницу на заседании комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Парламентарии обсудили итоги реализации профильных мероприятий Союзного государства в прошлом году, а также подготовку к реализации новых программ и мероприятий, предусмотренных к финансированию в 2025 году. "В декабре была принята новая концепция безопасности Союзного государства... И в этой концепции среди основных приоритетов указаны культура и образование", - сказала Германова. Она подчеркнула, что культура, образование и наука – это несущие конструкции Союзного государства. Соответственно, работа комиссии будет строится, исходя из концепции союза, предусматривающей формирование единого образовательного пространства.
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россия, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Госдума РФ
Германова: несущие конструкции союза - наука, культура и образование

Депутат Германова: культура и образование - приоритеты Союзного государства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова
Член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Культура, образование и наука – это несущие конструкции Союзного государства, сообщила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова.
Заявление прозвучало в пятницу на заседании комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Парламентарии обсудили итоги реализации профильных мероприятий Союзного государства в прошлом году, а также подготовку к реализации новых программ и мероприятий, предусмотренных к финансированию в 2025 году.
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"В декабре была принята новая концепция безопасности Союзного государства... И в этой концепции среди основных приоритетов указаны культура и образование", - сказала Германова.
Она подчеркнула, что культура, образование и наука – это несущие конструкции Союзного государства. Соответственно, работа комиссии будет строится, исходя из концепции союза, предусматривающей формирование единого образовательного пространства.
 
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