https://ria.ru/20250228/priamure-2002109595.html

В Приамурье алабай напал на ребенка

В Приамурье алабай напал на ребенка - РИА Новости, 28.02.2025

В Приамурье алабай напал на ребенка

В городе Завитинске Амурской области алабай напал на девятилетнего мальчика, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:52:00+03:00

2025-02-28T08:52:00+03:00

2025-02-28T10:35:00+03:00

происшествия

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев — РИА Новости. В городе Завитинске Амурской области алабай напал на девятилетнего мальчика, сообщила региональная прокуратура. "Установлено, что 25 февраля несовершеннолетний 2015 года рождения проходил мимо частного дома в Завитинске. В это время через забор частного дома перепрыгнула собака породы алабай и напала на него. От агрессивного животного мальчика спас хозяин собаки", — говорится в релизе. Ребенка доставили в Завитинскую районную больницу. Там у него диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещением и локтевой кости. Полиция возбудила уголовное дело и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Районная прокуратура взяла расследование на контроль. Кроме того, она направила в суд иск о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда, причиненного ребенку.

https://ria.ru/20250227/sochi-2002031579.html

https://ria.ru/20250225/sobaki-2001532636.html

амурская область

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2025

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происшествия, амурская область