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В Подмосковье подозреваемый в краже самоката напал на полицейских
В Подмосковье подозреваемый в краже самоката напал на полицейских - РИА Новости, 28.02.2025
В Подмосковье подозреваемый в краже самоката напал на полицейских
Подозреваемый в краже самоката напал на двух полицейских и нанес им удары ножом и металлическим прутом в Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:08:00+03:00
2025-02-28T17:08:00+03:00
2025-02-28T17:08:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подозреваемый в краже самоката напал на двух полицейских и нанес им удары ножом и металлическим прутом в Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. В четверг в дежурную часть отдела полиции УМВД России по городскому округу Коломна поступило заявление о краже самоката. Сегодня в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома на проспекте Кирова выявили гражданина, схожего по приметам с подозреваемым. "Подойдя к нему, представившись и показав служебные удостоверения, полицейские попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. На данную просьбу гражданин ответил отказом в грубой форме, после чего ударил металлическим прутом в область груди одного из сотрудников, а затем нанес ножом резаную рану второму правоохранителю", - говорится в сообщении. Правонарушитель был задержан и доставлен в отделение. Им оказался местный житель 1977 года рождения. Полицейским оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает, заключили в ведомстве. Как добавили в подмосковном главке СК РФ, против 48-летнего мужчины возбуждено дело о применении насилия в отношении представителей власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Подозреваемый проходит медицинское освидетельствование, в ближайшее время следователь приступит к его допросу.
https://ria.ru/20250226/moskva-2001759899.html
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происшествия, россия, коломна, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Коломна, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье подозреваемый в краже самоката напал на полицейских
В Коломне задержали напавшего на 2 полицейских подозреваемого в краже самоката