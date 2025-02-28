https://ria.ru/20250228/prestupnik-2002267746.html

В Подмосковье подозреваемый в краже самоката напал на полицейских

В Подмосковье подозреваемый в краже самоката напал на полицейских - РИА Новости, 28.02.2025

В Подмосковье подозреваемый в краже самоката напал на полицейских

Подозреваемый в краже самоката напал на двух полицейских и нанес им удары ножом и металлическим прутом в Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного главка... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:08:00+03:00

2025-02-28T17:08:00+03:00

2025-02-28T17:08:00+03:00

происшествия

россия

коломна

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подозреваемый в краже самоката напал на двух полицейских и нанес им удары ножом и металлическим прутом в Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. В четверг в дежурную часть отдела полиции УМВД России по городскому округу Коломна поступило заявление о краже самоката. Сегодня в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома на проспекте Кирова выявили гражданина, схожего по приметам с подозреваемым. "Подойдя к нему, представившись и показав служебные удостоверения, полицейские попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. На данную просьбу гражданин ответил отказом в грубой форме, после чего ударил металлическим прутом в область груди одного из сотрудников, а затем нанес ножом резаную рану второму правоохранителю", - говорится в сообщении. Правонарушитель был задержан и доставлен в отделение. Им оказался местный житель 1977 года рождения. Полицейским оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает, заключили в ведомстве. Как добавили в подмосковном главке СК РФ, против 48-летнего мужчины возбуждено дело о применении насилия в отношении представителей власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Подозреваемый проходит медицинское освидетельствование, в ближайшее время следователь приступит к его допросу.

https://ria.ru/20250226/moskva-2001759899.html

https://ria.ru/20250227/kaluga-2001897748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, коломна, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)