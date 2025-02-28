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Посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме

Посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 28.02.2025

Посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме

Посол Украины в США Оксана Макарова не смогла сдержать чувство стыда за Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. РИА Новости, 28.02.2025

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2025-02-28T21:42:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Макарова не смогла сдержать чувство стыда за Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.Между американским лидером и главой киевского режима разгорелась полемика, во время которой Зеленский постоянно перебивал и спорил с собеседником.Маркарова, наблюдая за перепалкой Зеленского с Трампом, опустила взгляд и прикоснулась к переносице, ее жест выражал растерянность. Слушая участников дискуссии, она прикрыла глаза и покачала несколько раз головой.Трамп, комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил, что в подобных условиях сторонам будет крайне трудно вести переговоры.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002352816.html

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Посол Украины поймала фейспалм от поведения Зеленского на переговорах Испанский украинский стыд — посол Украины поймала фейспалм от поведения Зеленского на переговорах. Пока Зеленский пытался перебивать Трампа и спорить с ним, сопровождавшие его украинские послы сгорали от стыда. Одна из них, Оксана Маркарова, не удержалась от фейспалма. 2025-02-28T21:42 true PT0M07S

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп