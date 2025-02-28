https://ria.ru/20250228/posol-2002359464.html
Посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме
Посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 28.02.2025
Посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме
Посол Украины в США Оксана Макарова не смогла сдержать чувство стыда за Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T21:42:00+03:00
2025-02-28T21:42:00+03:00
2025-02-28T21:58:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002357726_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d88c979eea3b0bb6bf7ea9ec5d6a58e2.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Макарова не смогла сдержать чувство стыда за Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.Между американским лидером и главой киевского режима разгорелась полемика, во время которой Зеленский постоянно перебивал и спорил с собеседником.Маркарова, наблюдая за перепалкой Зеленского с Трампом, опустила взгляд и прикоснулась к переносице, ее жест выражал растерянность. Слушая участников дискуссии, она прикрыла глаза и покачала несколько раз головой.Трамп, комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил, что в подобных условиях сторонам будет крайне трудно вести переговоры.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002352816.html
https://ria.ru/20250228/mask-2002356870.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002357726_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_b4935cb73cf5ad7adab2f13b441f356f.jpg
Посол Украины поймала фейспалм от поведения Зеленского на переговорах
Испанский украинский стыд — посол Украины поймала фейспалм от поведения Зеленского на переговорах. Пока Зеленский пытался перебивать Трампа и спорить с ним, сопровождавшие его украинские послы сгорали от стыда. Одна из них, Оксана Маркарова, не удержалась от фейспалма.
2025-02-28T21:42
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме
Посол Украины Макарова выразила стыд из-за поведения Зеленского в Белом доме