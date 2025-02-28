https://ria.ru/20250228/poshliny-2002094523.html
Эксперт оценил возможные последствия введения пошлин на импорт меди в США
Эксперт оценил возможные последствия введения пошлин на импорт меди в США - РИА Новости, 28.02.2025
Эксперт оценил возможные последствия введения пошлин на импорт меди в США
Электроника и строительство в США пострадают от возможных пошлин на импорт меди, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории международной... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:14:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Электроника и строительство в США пострадают от возможных пошлин на импорт меди, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов. Президент США Дональд Трамп поручил министерству торговли рассмотреть возможность введения новых пошлин на импорт меди для восстановления производства металла в Штатах, написало ранее в феврале агентство Блумберг. "Около половины потребляемой в США меди приходится на импорт. В этой ситуации введение пошлины на такой достаточно однородный товар в значительной степени переложится в цену внутреннего рынка США. Пострадавшими окажутся важнейшие отрасли экономики: производство электроники, строительство, транспортное машиностроение", - прокомментировал последствия пошлин для Штатов аналитик. Заменить медь другими металлами в большинстве случаев невозможно, поэтому потребление вряд ли существенно сократится, но стоимость конечной продукции, безусловно, вырастет, подчеркнул Кузнецов. По словам эксперта, мировой рынок меди можно считать достаточно сбалансированным, однако постоянно растущий спрос на использование металла в возобновляемой энергетике и электротранспорте, а также проблемы с производством крупнейшего производителя меди в Чили могут оказывать дополнительное повышательное давление на цены. "Если цены все-таки вырастут, это создаст дополнительный запас прочности для производителей, но дополнительно ударит по американским потребителям меди", - отметил он. В настоящее время цены на медь и себестоимость добычи находятся на достаточно комфортных для производителей уровнях, поэтому они обладают некоторым запасом прочности и не будут предоставлять скидки на столь однородный товар, который можно легко перенаправить другим потребителям. "Поэтому можно ожидать, что производители не будут предоставлять существенные дисконты при экспорте в США, а пошлину оплатят в итоге американские потребители", - заключил аналитик.
https://ria.ru/20250227/poshliny-2001971305.html
https://ria.ru/20250123/sen-marten-1995103692.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, чили, дональд трамп, института гайдара, в мире
США, Чили, Дональд Трамп, Института Гайдара, В мире
Эксперт оценил возможные последствия введения пошлин на импорт меди в США
Кузнецов: от пошлин на импорт меди в США пострадает электроника и строительство
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Электроника и строительство в США пострадают от возможных пошлин на импорт меди, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов.
Президент США Дональд Трамп
поручил министерству торговли рассмотреть возможность введения новых пошлин на импорт меди для восстановления производства металла в Штатах, написало ранее в феврале агентство Блумберг.
"Около половины потребляемой в США меди приходится на импорт. В этой ситуации введение пошлины на такой достаточно однородный товар в значительной степени переложится в цену внутреннего рынка США. Пострадавшими окажутся важнейшие отрасли экономики: производство электроники, строительство, транспортное машиностроение", - прокомментировал последствия пошлин для Штатов аналитик.
Заменить медь другими металлами в большинстве случаев невозможно, поэтому потребление вряд ли существенно сократится, но стоимость конечной продукции, безусловно, вырастет, подчеркнул Кузнецов.
По словам эксперта, мировой рынок меди можно считать достаточно сбалансированным, однако постоянно растущий спрос на использование металла в возобновляемой энергетике и электротранспорте, а также проблемы с производством крупнейшего производителя меди в Чили
могут оказывать дополнительное повышательное давление на цены. "Если цены все-таки вырастут, это создаст дополнительный запас прочности для производителей, но дополнительно ударит по американским потребителям меди", - отметил он.
В настоящее время цены на медь и себестоимость добычи находятся на достаточно комфортных для производителей уровнях, поэтому они обладают некоторым запасом прочности и не будут предоставлять скидки на столь однородный товар, который можно легко перенаправить другим потребителям. "Поэтому можно ожидать, что производители не будут предоставлять существенные дисконты при экспорте в США, а пошлину оплатят в итоге американские потребители", - заключил аналитик.