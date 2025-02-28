Брянская таможня направила бойцам СВО детектор БПЛА и маскировочные сети
Брянская таможня направила бойцам СВО детектор БПЛА, 4 ноутбука и окопные свечи
© Фото : пресс-служба Брянской таможни Ноутбуки, переданные брянскими таможенниками для бойцов СВО
© Фото : пресс-служба Брянской таможни
Ноутбуки, переданные брянскими таможенниками для бойцов СВО
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Брянская таможня направила бойцам спецоперации детектор БПЛА, четыре ноутбука, изготовленные сотрудниками маскировочные сети и окопные свечи, сообщила пресс-служба ведомства.
"Для бойцов 19-й мотострелковой дивизии был закуплен детектор БПЛА, который поможет обеспечить защиту личного состава на передовой. В 41-й мотострелковый полк таможенниками переданы четыре ноутбука для выполнения тактических задач. Также таможенники передали для солдат брянского и курского приграничья, а также ЛНР, Запорожья и Херсона 60 маскировочных сетей, изготовленных в феврале должностными лицами и ветеранами Брянской таможни, площадью 3000 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на передовую также были отправлены 200 окопных свечей, изготовленных таможенниками совместно с волонтерами, детские рисунки и письма. Кроме этого, сотрудники ведомства провели добровольный сбор денежных средств и передали их в курское приграничье, где проходит службу брянский таможенник, для приобретения машины повышенной проходимости.
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