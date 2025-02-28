https://ria.ru/20250228/pomosch-2002149527.html

Брянская таможня направила бойцам СВО детектор БПЛА и маскировочные сети

Брянская таможня направила бойцам СВО детектор БПЛА и маскировочные сети - РИА Новости, 28.02.2025

Брянская таможня направила бойцам СВО детектор БПЛА и маскировочные сети

Брянская таможня направила бойцам спецоперации детектор БПЛА, четыре ноутбука, изготовленные сотрудниками маскировочные сети и окопные свечи, сообщила... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:54:00+03:00

2025-02-28T10:54:00+03:00

2025-02-28T10:54:00+03:00

надежные люди

луганская народная республика

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херсон

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Брянская таможня направила бойцам спецоперации детектор БПЛА, четыре ноутбука, изготовленные сотрудниками маскировочные сети и окопные свечи, сообщила пресс-служба ведомства. "Для бойцов 19-й мотострелковой дивизии был закуплен детектор БПЛА, который поможет обеспечить защиту личного состава на передовой. В 41-й мотострелковый полк таможенниками переданы четыре ноутбука для выполнения тактических задач. Также таможенники передали для солдат брянского и курского приграничья, а также ЛНР, Запорожья и Херсона 60 маскировочных сетей, изготовленных в феврале должностными лицами и ветеранами Брянской таможни, площадью 3000 квадратных метров", – говорится в сообщении. Отмечается, что на передовую также были отправлены 200 окопных свечей, изготовленных таможенниками совместно с волонтерами, детские рисунки и письма. Кроме этого, сотрудники ведомства провели добровольный сбор денежных средств и передали их в курское приграничье, где проходит службу брянский таможенник, для приобретения машины повышенной проходимости.

https://ria.ru/20250122/pomosch-1994932108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, запорожье, херсон, вооруженные силы рф