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ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:24 28.02.2025 (обновлено: 18:35 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002155975.html
ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона
ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона
Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:24:00+03:00
2025-02-28T18:35:00+03:00
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка покушения на митрополита тихона
украина
происшествия
религия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Что известно на данный момент — в материале РИА Новости.Как собирались убить митрополита:Задержанные:Завербован сотрудниками ГУР Минобороны Украины для слежки за митрополитом, затем получил задание найти сообщника и ликвидировать иерарха с помощью взрывчатки.Попович заявил, что на него оказывали давление, угрожая убийством родственников в случае отказа от теракта. В середине января его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.Он сообщил, что первое покушение планировалось на начало января, но оно сорвалось из-за задержания Поповича. Новую дату назначили на конец февраля.Связи с Киевом:Что им грозит:
https://ria.ru/20250228/tihon-2002132830.html
москва
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Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона
Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона
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Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона, украина, происшествия
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка покушения на митрополита Тихона, Украина, Происшествия, Религия

ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Что известно на данный момент — в материале РИА Новости.
Как собирались убить митрополита:
  • теракт планировалось совершить, когда митрополит Тихон будет находиться в Москве;
  • взрывное устройство, полученное через тайник от ГУР Минобороны Украины, должны были установить в Сретенском монастыре.
Задержанные:
  • Денис Попович — помощник митрополита
Завербован сотрудниками ГУР Минобороны Украины для слежки за митрополитом, затем получил задание найти сообщника и ликвидировать иерарха с помощью взрывчатки.
Попович заявил, что на него оказывали давление, угрожая убийством родственников в случае отказа от теракта. В середине января его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.
  • Александр Иванкович, клирик
Он сообщил, что первое покушение планировалось на начало января, но оно сорвалось из-за задержания Поповича. Новую дату назначили на конец февраля.
Связи с Киевом:
  • в телефонах задержанных обнаружили более 70 контактов с украинскими лицами, включая пресс-секретаря ВСУ Маргариту Ривчаченко;
  • у задержанных изъяли два поддельных паспорта Украины, которые должны были помочь им покинуть Россию после теракта.
Что им грозит:
  • Уголовное дело возбудили по статьям "Приготовление к теракту" (максимальное наказание — до 20 лет или пожизненно) и "Незаконный оборот взрывных устройств" (от восьми до 12 лет).
  • Теракт не был осуществлен, поэтому суд может назначить не более половины от максимального срока (до десяти лет по первой статье). Наказания по двум статьям будут суммироваться.
Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Обвиняемым в подготовке убийства митрополита Тихона грозят двузначные сроки
Вчера, 10:09
 
РелигияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка покушения на митрополита ТихонаУкраинаПроисшествия
 
 
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