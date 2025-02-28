https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002155975.html

ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона

ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:24:00+03:00

2025-02-28T11:24:00+03:00

2025-02-28T18:35:00+03:00

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка покушения на митрополита тихона

украина

происшествия

религия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Что известно на данный момент — в материале РИА Новости.Как собирались убить митрополита:Задержанные:Завербован сотрудниками ГУР Минобороны Украины для слежки за митрополитом, затем получил задание найти сообщника и ликвидировать иерарха с помощью взрывчатки.Попович заявил, что на него оказывали давление, угрожая убийством родственников в случае отказа от теракта. В середине января его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.Он сообщил, что первое покушение планировалось на начало января, но оно сорвалось из-за задержания Поповича. Новую дату назначили на конец февраля.Связи с Киевом:Что им грозит:

https://ria.ru/20250228/tihon-2002132830.html

москва

украина

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Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона 2025-02-28T11:24 true PT0M59S

Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона 2025-02-28T11:24 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона, украина, происшествия