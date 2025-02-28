ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Что известно на данный момент — в материале РИА Новости.
Как собирались убить митрополита:
- теракт планировалось совершить, когда митрополит Тихон будет находиться в Москве;
- взрывное устройство, полученное через тайник от ГУР Минобороны Украины, должны были установить в Сретенском монастыре.
Задержанные:
- Денис Попович — помощник митрополита
Завербован сотрудниками ГУР Минобороны Украины для слежки за митрополитом, затем получил задание найти сообщника и ликвидировать иерарха с помощью взрывчатки.
Попович заявил, что на него оказывали давление, угрожая убийством родственников в случае отказа от теракта. В середине января его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.
- Александр Иванкович, клирик
Он сообщил, что первое покушение планировалось на начало января, но оно сорвалось из-за задержания Поповича. Новую дату назначили на конец февраля.
Связи с Киевом:
- в телефонах задержанных обнаружили более 70 контактов с украинскими лицами, включая пресс-секретаря ВСУ Маргариту Ривчаченко;
- у задержанных изъяли два поддельных паспорта Украины, которые должны были помочь им покинуть Россию после теракта.
Что им грозит:
- Уголовное дело возбудили по статьям "Приготовление к теракту" (максимальное наказание — до 20 лет или пожизненно) и "Незаконный оборот взрывных устройств" (от восьми до 12 лет).
- Теракт не был осуществлен, поэтому суд может назначить не более половины от максимального срока (до десяти лет по первой статье). Наказания по двум статьям будут суммироваться.