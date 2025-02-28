СМИ раскрыли новые подробности о покушении на Трампа
NYP: к покушению на Трампа может быть причастна преступная группировка
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Частный сыщик Дуг Хэгман утверждает, что к покушению на президента США Дональда Трампа в июле прошлого года может быть причастна преступная группировка.
"Мы думаем, что он (подозреваемый в покушении Томас Мэтью Крукс - ред.) действовал не в одиночку. Все это требовало серьезной координации. На мой взгляд, Круксом руководил не один человек, и его использовали для этого (покушения). И я бы не исключал возможности, что на самом (предвыборном - ред.) митинге были люди, помогавшие ему", - приводит его слова газета New York Post.
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По данным газеты, Хагман был нанят вскоре после покушения на Трампа 13 июля частным клиентом для расследования в отношении Крукса.
За это время Хагман опросил более 100 человек и проанализировал данные смартфонов и планшетов, которые были найдены у подозреваемого дома.
По его мнению, "криминальная сеть", которая может быть связана с этим покушением, до сих пор существует и по-прежнему хочет убить Трампа.
Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
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