https://ria.ru/20250228/pogoda-2002103440.html

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в марте

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в марте - РИА Новости, 28.02.2025

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в марте

Среднемесячная температура воздуха в марте в Центральной России ожидается на 3-5 градусов теплее климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T07:25:00+03:00

2025-02-28T07:25:00+03:00

2025-02-28T07:25:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Среднемесячная температура воздуха в марте в Центральной России ожидается на 3-5 градусов теплее климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале. "В Центральной России среднемесячная температура воздуха на 3-5 градусов превысит климатическую норму. Положительное, тёплое, отклонение температуры от среднего будет сохраняться на протяжении всего месяца, причём в отдельные дни, удивляя нас выдающимся теплом, – даже отметка плюс 10 градусов не будет казаться недосягаемой. Напомню, что ночная многолетняя норма для марта в Москве – около минус 5, дневная – около плюс 1,5 градуса. Очевидно, что будет на несколько градусов теплее", - написал Тишковец. Синоптик отметил, что в марте ожидается дефицит осадков, который будет достигать 10-30%. Снежный покров, высота которого сейчас в столице составляет три сантиметра, исчезнет во второй декаде марта, что на месяц раньше установленных сроков. "В таком случае во второй половине марта может повеять даже апрельским теплом", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250228/moskva-2002088534.html

https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html

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Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец