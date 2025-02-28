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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в марте - РИА Новости, 28.02.2025
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07:25 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/pogoda-2002103440.html
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в марте
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в марте - РИА Новости, 28.02.2025
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в марте
Среднемесячная температура воздуха в марте в Центральной России ожидается на 3-5 градусов теплее климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:25:00+03:00
2025-02-28T07:25:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Среднемесячная температура воздуха в марте в Центральной России ожидается на 3-5 градусов теплее климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале. "В Центральной России среднемесячная температура воздуха на 3-5 градусов превысит климатическую норму. Положительное, тёплое, отклонение температуры от среднего будет сохраняться на протяжении всего месяца, причём в отдельные дни, удивляя нас выдающимся теплом, – даже отметка плюс 10 градусов не будет казаться недосягаемой. Напомню, что ночная многолетняя норма для марта в Москве – около минус 5, дневная – около плюс 1,5 градуса. Очевидно, что будет на несколько градусов теплее", - написал Тишковец. Синоптик отметил, что в марте ожидается дефицит осадков, который будет достигать 10-30%. Снежный покров, высота которого сейчас в столице составляет три сантиметра, исчезнет во второй декаде марта, что на месяц раньше установленных сроков. "В таком случае во второй половине марта может повеять даже апрельским теплом", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250228/moskva-2002088534.html
https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в марте

Синоптик Тишковец: март в Центральной России ожидается теплее нормы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на набережной в парке искусств "Музеон" в Москв
Люди отдыхают на набережной в парке искусств Музеон в Москв - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Люди отдыхают на набережной в парке искусств "Музеон" в Москв. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Среднемесячная температура воздуха в марте в Центральной России ожидается на 3-5 градусов теплее климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.
"В Центральной России среднемесячная температура воздуха на 3-5 градусов превысит климатическую норму. Положительное, тёплое, отклонение температуры от среднего будет сохраняться на протяжении всего месяца, причём в отдельные дни, удивляя нас выдающимся теплом, – даже отметка плюс 10 градусов не будет казаться недосягаемой. Напомню, что ночная многолетняя норма для марта в Москве – около минус 5, дневная – около плюс 1,5 градуса. Очевидно, что будет на несколько градусов теплее", - написал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в марте ожидается дефицит осадков, который будет достигать 10-30%. Снежный покров, высота которого сейчас в столице составляет три сантиметра, исчезнет во второй декаде марта, что на месяц раньше установленных сроков.
"В таком случае во второй половине марта может повеять даже апрельским теплом", - добавил Тишковец.
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