https://ria.ru/20250228/podmoskove-2002237968.html

Общественные помощники омбудсмена Подмосковья приняли более 2 тыс человек

Общественные помощники омбудсмена Подмосковья приняли более 2 тыс человек - РИА Новости, 28.02.2025

Общественные помощники омбудсмена Подмосковья приняли более 2 тыс человек

За 2024 год помощники уполномоченного по правам человека в Московской области на общественных началах проконсультировали 2034 жителя Подмосковья, сообщается на... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:20:00+03:00

2025-02-28T15:20:00+03:00

2025-02-28T15:20:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ирина фаевская

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За 2024 год помощники уполномоченного по правам человека в Московской области на общественных началах проконсультировали 2034 жителя Подмосковья, сообщается на сайте регионального правительства. Итоги работы общественных помощников за 2024 год были подведены на встрече с омбудсменом Ириной Фаевской. За прошлый год помощники провели 358 мероприятий по правовому просвещению. Они поучаствовали в 1348 мероприятиях государственных и муниципальных органов. Фаевская добавила, что итоги работы помощников на общественных началах будут отражены в докладе "О деятельности уполномоченного в 2024 году". "Вы стали неотъемлемой частью нашего института уполномоченного. Цифры говорят сами за себя, вы достигли значительных успехов в правозащитной деятельности. Я вас всех искренне благодарю за ваш вклад по повышению правовой грамотности наших жителей. Безусловно, выражаю признательность руководителям органов местного самоуправления за их поддержку каждому помощнику в муниципальном образовании", — приводятся в сообщении слова Фаевской. На мероприятии омбудсмен Подмосковья вручила награды общественным помощникам.

https://ria.ru/20250228/gosnagrady-2002196895.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ирина фаевская