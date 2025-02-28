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Общественные помощники омбудсмена Подмосковья приняли более 2 тыс человек - РИА Новости, 28.02.2025
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Новости Подмосковья
 
15:20 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/podmoskove-2002237968.html
Общественные помощники омбудсмена Подмосковья приняли более 2 тыс человек
Общественные помощники омбудсмена Подмосковья приняли более 2 тыс человек - РИА Новости, 28.02.2025
Общественные помощники омбудсмена Подмосковья приняли более 2 тыс человек
За 2024 год помощники уполномоченного по правам человека в Московской области на общественных началах проконсультировали 2034 жителя Подмосковья, сообщается на... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:20:00+03:00
2025-02-28T15:20:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ирина фаевская
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За 2024 год помощники уполномоченного по правам человека в Московской области на общественных началах проконсультировали 2034 жителя Подмосковья, сообщается на сайте регионального правительства. Итоги работы общественных помощников за 2024 год были подведены на встрече с омбудсменом Ириной Фаевской. За прошлый год помощники провели 358 мероприятий по правовому просвещению. Они поучаствовали в 1348 мероприятиях государственных и муниципальных органов. Фаевская добавила, что итоги работы помощников на общественных началах будут отражены в докладе "О деятельности уполномоченного в 2024 году". "Вы стали неотъемлемой частью нашего института уполномоченного. Цифры говорят сами за себя, вы достигли значительных успехов в правозащитной деятельности. Я вас всех искренне благодарю за ваш вклад по повышению правовой грамотности наших жителей. Безусловно, выражаю признательность руководителям органов местного самоуправления за их поддержку каждому помощнику в муниципальном образовании", — приводятся в сообщении слова Фаевской. На мероприятии омбудсмен Подмосковья вручила награды общественным помощникам.
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московская область (подмосковье), ирина фаевская
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ирина Фаевская
Общественные помощники омбудсмена Подмосковья приняли более 2 тыс человек

Общественные помощники омбудсмена приняли за год более 2 тыс жителей Подмосковья

© Фото : Портал Правительства Московской областиОмбудсмен Ирина Фаевская на награждении общественных помощников
Омбудсмен Ирина Фаевская на награждении общественных помощников - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Омбудсмен Ирина Фаевская на награждении общественных помощников
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За 2024 год помощники уполномоченного по правам человека в Московской области на общественных началах проконсультировали 2034 жителя Подмосковья, сообщается на сайте регионального правительства.
Итоги работы общественных помощников за 2024 год были подведены на встрече с омбудсменом Ириной Фаевской. За прошлый год помощники провели 358 мероприятий по правовому просвещению. Они поучаствовали в 1348 мероприятиях государственных и муниципальных органов.
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Фаевская добавила, что итоги работы помощников на общественных началах будут отражены в докладе "О деятельности уполномоченного в 2024 году".
"Вы стали неотъемлемой частью нашего института уполномоченного. Цифры говорят сами за себя, вы достигли значительных успехов в правозащитной деятельности. Я вас всех искренне благодарю за ваш вклад по повышению правовой грамотности наших жителей. Безусловно, выражаю признательность руководителям органов местного самоуправления за их поддержку каждому помощнику в муниципальном образовании", — приводятся в сообщении слова Фаевской.
На мероприятии омбудсмен Подмосковья вручила награды общественным помощникам.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ирина Фаевская
 
 
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