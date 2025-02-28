Рейтинг@Mail.ru
Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
19:35 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/podderzhka-2002330383.html
Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области
Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области - РИА Новости, 28.02.2025
Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области
Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:35:00+03:00
2025-02-28T19:35:00+03:00
костромская область
кострома
сергей ситников
молодые семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002329883_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_2da856c734d1ef8d3cf96fdc88848543.jpg
КОСТРОМА, 28 фев – РИА Новости. Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, сообщает администрация региона. Отмечается, что в регионе по инициативе Ситникова уделяется особое внимание обеспечению кадрами учреждений здравоохранения. Принят комплекс мер материального стимулирования, направленный на сохранение и привлечение новых сотрудников. Благодаря этому за последние пять лет укомплектованность врачами в регионе увеличилась с 76% до 85%. Детская поликлиника №7 в Давыдовском районе Костромы – пример эффективной работы с молодыми кадрами, подчеркнули в обладминистрации. Два года назад, сразу после открытия, специалисты вынуждены были брать на себя повышенную нагрузку. Сегодня врачами и фельдшерами обеспечены все 10 участков, укомплектованность педиатрами составляет 100%. Работу с кадрами в медучреждении губернатор обсудил на встрече с врачами. Детский эндокринолог Ульяна Чича, чьи слова приводит пресс-служба обладминистрации, рассказала, что отношение к молодым врачам в медучреждении прекрасное. "Да и в целом, в Костромской области очень ценят специалистов в сфере здравоохранения. Общаюсь с врачами из других регионов, таких хороших мер поддержки нет нигде", - рассказала медик. Заведующая поликлиникой Надежда Шелепова подчеркнула, что в поликлинике работает институт наставничества – за каждым специалистом закрепляется опытный коллега, который сопровождает его в течение года. "Поликлиника реально хорошо работает с молодежью. В том числе, со своими целевиками, которые здесь проходят практику. Поэтому ребята возвращаются. Коллектив известный, всё с улыбкой, всё с радостью, заведующая поликлиникой как мама. Это один из самых важных вопросов не только в системе здравоохранения, абсолютно везде", - цитирует Ситникова пресс-служба обладминистрации. По его словам, все работодатели, заинтересованные в молодых кадрах, должны создавать особые условия для них, чтобы молодежь чувствовала заботу и уважение. Педиатр Мария Михайлова рассказала губернатору, что стала мамой на пятом курсе университета. Чтобы совмещать учебу с семьей, нередко приходилось прибегать к помощи родных. "По итогам встречи Сергей Ситников поручил выработать ряд мер поддержки молодых студенческих семей", - говорится в сообщении обладминистрации. В частности, по мнению губернатора, поддержка требуется, если студентка беременна и не хочет уходить в академический отпуск, а намерена продолжать учебу. Также Ситников обратил внимание на необходимость поддержки студенческих семей, проживающих в общежитии.
https://ria.ru/20250227/sitnikov-2002059423.html
https://ria.ru/20250204/sitnikov-1997389437.html
кострома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002329883_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_050fbb7e36d4392c5119d74bf8bce1e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кострома, сергей ситников, молодые семьи
Костромская область, Кострома, Сергей Ситников, Молодые семьи
Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области

Губернатор Ситников: меры поддержки студсемей разработают в Костромской области

© Фото : Администрация Костромской области Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Администрация Костромской области
Читать ria.ru в
Дзен
КОСТРОМА, 28 фев – РИА Новости. Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, сообщает администрация региона.
Отмечается, что в регионе по инициативе Ситникова уделяется особое внимание обеспечению кадрами учреждений здравоохранения. Принят комплекс мер материального стимулирования, направленный на сохранение и привлечение новых сотрудников. Благодаря этому за последние пять лет укомплектованность врачами в регионе увеличилась с 76% до 85%.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с работникам лесопромышленного комбината Свеза вопросы поддержки кадров - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Ситников обсудил с работниками комбината "Свеза" вопросы поддержки кадров
27 февраля, 20:58
Детская поликлиника №7 в Давыдовском районе Костромы – пример эффективной работы с молодыми кадрами, подчеркнули в обладминистрации. Два года назад, сразу после открытия, специалисты вынуждены были брать на себя повышенную нагрузку. Сегодня врачами и фельдшерами обеспечены все 10 участков, укомплектованность педиатрами составляет 100%. Работу с кадрами в медучреждении губернатор обсудил на встрече с врачами.
Детский эндокринолог Ульяна Чича, чьи слова приводит пресс-служба обладминистрации, рассказала, что отношение к молодым врачам в медучреждении прекрасное. "Да и в целом, в Костромской области очень ценят специалистов в сфере здравоохранения. Общаюсь с врачами из других регионов, таких хороших мер поддержки нет нигде", - рассказала медик.
Заведующая поликлиникой Надежда Шелепова подчеркнула, что в поликлинике работает институт наставничества – за каждым специалистом закрепляется опытный коллега, который сопровождает его в течение года.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Костромской губернатор оценил реконструкцию кардиологического корпуса
4 февраля, 20:27
"Поликлиника реально хорошо работает с молодежью. В том числе, со своими целевиками, которые здесь проходят практику. Поэтому ребята возвращаются. Коллектив известный, всё с улыбкой, всё с радостью, заведующая поликлиникой как мама. Это один из самых важных вопросов не только в системе здравоохранения, абсолютно везде", - цитирует Ситникова пресс-служба обладминистрации.
По его словам, все работодатели, заинтересованные в молодых кадрах, должны создавать особые условия для них, чтобы молодежь чувствовала заботу и уважение.
Педиатр Мария Михайлова рассказала губернатору, что стала мамой на пятом курсе университета. Чтобы совмещать учебу с семьей, нередко приходилось прибегать к помощи родных.
"По итогам встречи Сергей Ситников поручил выработать ряд мер поддержки молодых студенческих семей", - говорится в сообщении обладминистрации.
В частности, по мнению губернатора, поддержка требуется, если студентка беременна и не хочет уходить в академический отпуск, а намерена продолжать учебу. Также Ситников обратил внимание на необходимость поддержки студенческих семей, проживающих в общежитии.
 
Костромская областьКостромаСергей СитниковМолодые семьи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала