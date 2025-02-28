https://ria.ru/20250228/podderzhka-2002330383.html

Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области

Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области - РИА Новости, 28.02.2025

Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области

Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:35:00+03:00

2025-02-28T19:35:00+03:00

2025-02-28T19:35:00+03:00

костромская область

кострома

сергей ситников

молодые семьи

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КОСТРОМА, 28 фев – РИА Новости. Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, сообщает администрация региона. Отмечается, что в регионе по инициативе Ситникова уделяется особое внимание обеспечению кадрами учреждений здравоохранения. Принят комплекс мер материального стимулирования, направленный на сохранение и привлечение новых сотрудников. Благодаря этому за последние пять лет укомплектованность врачами в регионе увеличилась с 76% до 85%. Детская поликлиника №7 в Давыдовском районе Костромы – пример эффективной работы с молодыми кадрами, подчеркнули в обладминистрации. Два года назад, сразу после открытия, специалисты вынуждены были брать на себя повышенную нагрузку. Сегодня врачами и фельдшерами обеспечены все 10 участков, укомплектованность педиатрами составляет 100%. Работу с кадрами в медучреждении губернатор обсудил на встрече с врачами. Детский эндокринолог Ульяна Чича, чьи слова приводит пресс-служба обладминистрации, рассказала, что отношение к молодым врачам в медучреждении прекрасное. "Да и в целом, в Костромской области очень ценят специалистов в сфере здравоохранения. Общаюсь с врачами из других регионов, таких хороших мер поддержки нет нигде", - рассказала медик. Заведующая поликлиникой Надежда Шелепова подчеркнула, что в поликлинике работает институт наставничества – за каждым специалистом закрепляется опытный коллега, который сопровождает его в течение года. "Поликлиника реально хорошо работает с молодежью. В том числе, со своими целевиками, которые здесь проходят практику. Поэтому ребята возвращаются. Коллектив известный, всё с улыбкой, всё с радостью, заведующая поликлиникой как мама. Это один из самых важных вопросов не только в системе здравоохранения, абсолютно везде", - цитирует Ситникова пресс-служба обладминистрации. По его словам, все работодатели, заинтересованные в молодых кадрах, должны создавать особые условия для них, чтобы молодежь чувствовала заботу и уважение. Педиатр Мария Михайлова рассказала губернатору, что стала мамой на пятом курсе университета. Чтобы совмещать учебу с семьей, нередко приходилось прибегать к помощи родных. "По итогам встречи Сергей Ситников поручил выработать ряд мер поддержки молодых студенческих семей", - говорится в сообщении обладминистрации. В частности, по мнению губернатора, поддержка требуется, если студентка беременна и не хочет уходить в академический отпуск, а намерена продолжать учебу. Также Ситников обратил внимание на необходимость поддержки студенческих семей, проживающих в общежитии.

https://ria.ru/20250227/sitnikov-2002059423.html

https://ria.ru/20250204/sitnikov-1997389437.html

кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кострома, сергей ситников, молодые семьи