https://ria.ru/20250228/podderzhka-2002330383.html
Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области
Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области - РИА Новости, 28.02.2025
Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области
Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:35:00+03:00
2025-02-28T19:35:00+03:00
2025-02-28T19:35:00+03:00
костромская область
кострома
сергей ситников
молодые семьи
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КОСТРОМА, 28 фев – РИА Новости. Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, сообщает администрация региона. Отмечается, что в регионе по инициативе Ситникова уделяется особое внимание обеспечению кадрами учреждений здравоохранения. Принят комплекс мер материального стимулирования, направленный на сохранение и привлечение новых сотрудников. Благодаря этому за последние пять лет укомплектованность врачами в регионе увеличилась с 76% до 85%. Детская поликлиника №7 в Давыдовском районе Костромы – пример эффективной работы с молодыми кадрами, подчеркнули в обладминистрации. Два года назад, сразу после открытия, специалисты вынуждены были брать на себя повышенную нагрузку. Сегодня врачами и фельдшерами обеспечены все 10 участков, укомплектованность педиатрами составляет 100%. Работу с кадрами в медучреждении губернатор обсудил на встрече с врачами. Детский эндокринолог Ульяна Чича, чьи слова приводит пресс-служба обладминистрации, рассказала, что отношение к молодым врачам в медучреждении прекрасное. "Да и в целом, в Костромской области очень ценят специалистов в сфере здравоохранения. Общаюсь с врачами из других регионов, таких хороших мер поддержки нет нигде", - рассказала медик. Заведующая поликлиникой Надежда Шелепова подчеркнула, что в поликлинике работает институт наставничества – за каждым специалистом закрепляется опытный коллега, который сопровождает его в течение года. "Поликлиника реально хорошо работает с молодежью. В том числе, со своими целевиками, которые здесь проходят практику. Поэтому ребята возвращаются. Коллектив известный, всё с улыбкой, всё с радостью, заведующая поликлиникой как мама. Это один из самых важных вопросов не только в системе здравоохранения, абсолютно везде", - цитирует Ситникова пресс-служба обладминистрации. По его словам, все работодатели, заинтересованные в молодых кадрах, должны создавать особые условия для них, чтобы молодежь чувствовала заботу и уважение. Педиатр Мария Михайлова рассказала губернатору, что стала мамой на пятом курсе университета. Чтобы совмещать учебу с семьей, нередко приходилось прибегать к помощи родных. "По итогам встречи Сергей Ситников поручил выработать ряд мер поддержки молодых студенческих семей", - говорится в сообщении обладминистрации. В частности, по мнению губернатора, поддержка требуется, если студентка беременна и не хочет уходить в академический отпуск, а намерена продолжать учебу. Также Ситников обратил внимание на необходимость поддержки студенческих семей, проживающих в общежитии.
https://ria.ru/20250227/sitnikov-2002059423.html
https://ria.ru/20250204/sitnikov-1997389437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кострома, сергей ситников, молодые семьи
Костромская область, Кострома, Сергей Ситников, Молодые семьи
Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области
Губернатор Ситников: меры поддержки студсемей разработают в Костромской области
КОСТРОМА, 28 фев – РИА Новости. Меры поддержки студенческих семей разработают в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова, сообщает администрация региона.
Отмечается, что в регионе по инициативе Ситникова
уделяется особое внимание обеспечению кадрами учреждений здравоохранения. Принят комплекс мер материального стимулирования, направленный на сохранение и привлечение новых сотрудников. Благодаря этому за последние пять лет укомплектованность врачами в регионе увеличилась с 76% до 85%.
Детская поликлиника №7 в Давыдовском районе Костромы
– пример эффективной работы с молодыми кадрами, подчеркнули в обладминистрации. Два года назад, сразу после открытия, специалисты вынуждены были брать на себя повышенную нагрузку. Сегодня врачами и фельдшерами обеспечены все 10 участков, укомплектованность педиатрами составляет 100%. Работу с кадрами в медучреждении губернатор обсудил на встрече с врачами.
Детский эндокринолог Ульяна Чича, чьи слова приводит пресс-служба обладминистрации, рассказала, что отношение к молодым врачам в медучреждении прекрасное. "Да и в целом, в Костромской области очень ценят специалистов в сфере здравоохранения. Общаюсь с врачами из других регионов, таких хороших мер поддержки нет нигде", - рассказала медик.
Заведующая поликлиникой Надежда Шелепова подчеркнула, что в поликлинике работает институт наставничества – за каждым специалистом закрепляется опытный коллега, который сопровождает его в течение года.
"Поликлиника реально хорошо работает с молодежью. В том числе, со своими целевиками, которые здесь проходят практику. Поэтому ребята возвращаются. Коллектив известный, всё с улыбкой, всё с радостью, заведующая поликлиникой как мама. Это один из самых важных вопросов не только в системе здравоохранения, абсолютно везде", - цитирует Ситникова пресс-служба обладминистрации.
По его словам, все работодатели, заинтересованные в молодых кадрах, должны создавать особые условия для них, чтобы молодежь чувствовала заботу и уважение.
Педиатр Мария Михайлова рассказала губернатору, что стала мамой на пятом курсе университета. Чтобы совмещать учебу с семьей, нередко приходилось прибегать к помощи родных.
"По итогам встречи Сергей Ситников поручил выработать ряд мер поддержки молодых студенческих семей", - говорится в сообщении обладминистрации.
В частности, по мнению губернатора, поддержка требуется, если студентка беременна и не хочет уходить в академический отпуск, а намерена продолжать учебу. Также Ситников обратил внимание на необходимость поддержки студенческих семей, проживающих в общежитии.