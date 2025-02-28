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В Германии неизвестные похитили более 100 бочонков пива - РИА Новости, 28.02.2025
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15:47 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/pivo-2002243034.html
В Германии неизвестные похитили более 100 бочонков пива
В Германии неизвестные похитили более 100 бочонков пива - РИА Новости, 28.02.2025
В Германии неизвестные похитили более 100 бочонков пива
Неизвестные похитили более 100 бочонков пива, которые были предназначены для ежегодно проводимого во многих регионах Германии карнавала, сообщила в пятницу... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:47:00+03:00
2025-02-28T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неизвестные похитили более 100 бочонков пива, которые были предназначены для ежегодно проводимого во многих регионах Германии карнавала, сообщила в пятницу полиция расположенного на западе страны города Хильден. "В Хильдене пока еще неизвестные преступники в ночь на четверг… похитили более 100 бочонков пива. Полиция начала соответствующее расследование", - говорится в пресс-релизе правоохранителей. Неизвестные воры взломали два припаркованных в центре города авторефрижератора, где хранились заготовленные для карнавальных празднеств бочонки пива объемом от 10 до 50 литров. Полиция оценивает нанесенный материальный ущерб в 20 тысяч евро. Правоохранители пока не установили, каким образом воры смогли увезти столько пива с места преступления. Предполагается, что для этого им понадобились один или два автофургона или даже грузовик.
https://rsport.ria.ru/20240925/fanat-1974645572.html
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в мире, германия
В мире, Германия
В Германии неизвестные похитили более 100 бочонков пива

В Германии похитили более 100 бочонков пива, предназначенных для карнавала

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМужчина наливает пиво из бочонка
Мужчина наливает пиво из бочонка - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина наливает пиво из бочонка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неизвестные похитили более 100 бочонков пива, которые были предназначены для ежегодно проводимого во многих регионах Германии карнавала, сообщила в пятницу полиция расположенного на западе страны города Хильден.
«
"В Хильдене пока еще неизвестные преступники в ночь на четверг… похитили более 100 бочонков пива. Полиция начала соответствующее расследование", - говорится в пресс-релизе правоохранителей.
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Неизвестные воры взломали два припаркованных в центре города авторефрижератора, где хранились заготовленные для карнавальных празднеств бочонки пива объемом от 10 до 50 литров. Полиция оценивает нанесенный материальный ущерб в 20 тысяч евро.
Правоохранители пока не установили, каким образом воры смогли увезти столько пива с места преступления. Предполагается, что для этого им понадобились один или два автофургона или даже грузовик.
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