https://ria.ru/20250228/peterburg-2002265494.html

Появились подробности ДТП с автобусом в Петербурге

Появились подробности ДТП с автобусом в Петербурге - РИА Новости, 28.02.2025

Появились подробности ДТП с автобусом в Петербурге

Автобус после столкновения с семью автомобилями выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге, погибла... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:03:00+03:00

2025-02-28T17:03:00+03:00

2025-02-28T18:39:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Автобус после столкновения с семью автомобилями выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге, погибла женщина-пешеход, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее ведомство сообщало о ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте. Прокуратура Петербурга уточняла, что автобус, по предварительным данным, наехал на остановку общественного транспорта. "По предварительным данным, водитель автобуса 147-го маршрута по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями с последующим выездом на тротуар. В результате ДТП смертельные травмы получила женщина-пешеход, которая в этот момент находилась на тротуаре", – говорится в сообщении.Как отмечает полиция, общее число пострадавших уточняется. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть человека).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия