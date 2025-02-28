https://ria.ru/20250228/peterburg-2002265494.html
Появились подробности ДТП с автобусом в Петербурге
Появились подробности ДТП с автобусом в Петербурге - РИА Новости, 28.02.2025
Появились подробности ДТП с автобусом в Петербурге
Автобус после столкновения с семью автомобилями выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге, погибла... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:03:00+03:00
2025-02-28T17:03:00+03:00
2025-02-28T18:39:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Автобус после столкновения с семью автомобилями выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге, погибла женщина-пешеход, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее ведомство сообщало о ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте. Прокуратура Петербурга уточняла, что автобус, по предварительным данным, наехал на остановку общественного транспорта. "По предварительным данным, водитель автобуса 147-го маршрута по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями с последующим выездом на тротуар. В результате ДТП смертельные травмы получила женщина-пешеход, которая в этот момент находилась на тротуаре", – говорится в сообщении.Как отмечает полиция, общее число пострадавших уточняется. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть человека).
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
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ДТП с автобусом в Петербурге
Появилось видео сегодняшнего ДТП с автобусом в Петербурге.
2025-02-28T17:03
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Появились подробности ДТП с автобусом в Петербурге
В Петербурге автобус столкнулся с семью машинами и выехал на тротуар
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Автобус после столкновения с семью автомобилями выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге, погибла женщина-пешеход, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее ведомство сообщало о ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте. Прокуратура Петербурга
уточняла, что автобус, по предварительным данным, наехал на остановку общественного транспорта.
"По предварительным данным, водитель автобуса 147-го маршрута по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями с последующим выездом на тротуар. В результате ДТП смертельные травмы получила женщина-пешеход, которая в этот момент находилась на тротуаре", – говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, общее число пострадавших уточняется.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть человека).