В Петербурге задержали мужчину за насилие над малолетней дочерью
В Петербурге задержали мужчину за насилие над 7-летней дочерью и съемки порно
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramЗадержание мужчины за насилие над 7-летней дочерью и съемки порно с ней
Задержание мужчины за насилие над 7-летней дочерью и съемки порно с ней
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. За насилие над 7-летней дочерью и съемки порнографических материалов с ней задержан мужчина в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
"Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов)", - сообщает пресс-служба.
По данным следствия, мужчина совершал в отношении 7-летней дочери насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с ее участием.
В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что в ходе проведения обыска по месту проживания у мужчины изъято: 9 флеш-карт, 3 CD-диска, 2 жестких диска, часы Apple Watch, ноутбук, 3 мобильных телефона.
"Двадцать седьмого февраля фигурант задержан, следователем ему предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ГСУСК.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что мужчина является адвокатом, уроженцем Магадана, проживающим в Петербурге.
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