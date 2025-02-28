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В Петербурге задержали мужчину за насилие над малолетней дочерью - РИА Новости, 28.02.2025
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10:24 28.02.2025 (обновлено: 10:28 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/peterburg-2002143106.html
В Петербурге задержали мужчину за насилие над малолетней дочерью
В Петербурге задержали мужчину за насилие над малолетней дочерью - РИА Новости, 28.02.2025
В Петербурге задержали мужчину за насилие над малолетней дочерью
За насилие над 7-летней дочерью и съемки порнографических материалов с ней задержан мужчина в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:24:00+03:00
2025-02-28T10:28:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. За насилие над 7-летней дочерью и съемки порнографических материалов с ней задержан мужчина в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, мужчина совершал в отношении 7-летней дочери насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с ее участием. В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что в ходе проведения обыска по месту проживания у мужчины изъято: 9 флеш-карт, 3 CD-диска, 2 жестких диска, часы Apple Watch, ноутбук, 3 мобильных телефона. "Двадцать седьмого февраля фигурант задержан, следователем ему предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ГСУСК. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что мужчина является адвокатом, уроженцем Магадана, проживающим в Петербурге.
https://ria.ru/20250218/peterburg-2000062998.html
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353
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали мужчину за насилие над малолетней дочерью

В Петербурге задержали мужчину за насилие над 7-летней дочерью и съемки порно

© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramЗадержание мужчины за насилие над 7-летней дочерью и съемки порно с ней
Задержание мужчины за насилие над 7-летней дочерью и съемки порно с ней - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/Telegram
Задержание мужчины за насилие над 7-летней дочерью и съемки порно с ней
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. За насилие над 7-летней дочерью и съемки порнографических материалов с ней задержан мужчина в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
"Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов)", - сообщает пресс-служба.
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По данным следствия, мужчина совершал в отношении 7-летней дочери насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с ее участием.
В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что в ходе проведения обыска по месту проживания у мужчины изъято: 9 флеш-карт, 3 CD-диска, 2 жестких диска, часы Apple Watch, ноутбук, 3 мобильных телефона.
"Двадцать седьмого февраля фигурант задержан, следователем ему предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ГСУСК.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что мужчина является адвокатом, уроженцем Магадана, проживающим в Петербурге.
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