https://ria.ru/20250228/peterburg-2002143106.html

В Петербурге задержали мужчину за насилие над малолетней дочерью

В Петербурге задержали мужчину за насилие над малолетней дочерью - РИА Новости, 28.02.2025

В Петербурге задержали мужчину за насилие над малолетней дочерью

За насилие над 7-летней дочерью и съемки порнографических материалов с ней задержан мужчина в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:24:00+03:00

2025-02-28T10:24:00+03:00

2025-02-28T10:28:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. За насилие над 7-летней дочерью и съемки порнографических материалов с ней задержан мужчина в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, мужчина совершал в отношении 7-летней дочери насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с ее участием. В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что в ходе проведения обыска по месту проживания у мужчины изъято: 9 флеш-карт, 3 CD-диска, 2 жестких диска, часы Apple Watch, ноутбук, 3 мобильных телефона. "Двадцать седьмого февраля фигурант задержан, следователем ему предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ГСУСК. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что мужчина является адвокатом, уроженцем Магадана, проживающим в Петербурге.

https://ria.ru/20250218/peterburg-2000062998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)