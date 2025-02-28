Фигурантам дела о перестрелке с полицией в Подмосковье грозит до 16 лет
В Мособлсуде попросили до 16 лет для фигурантов дела о перестрелке в Подмосковье
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Гособвинитель в ходе прений сторон в Мособлсуде попросил суд приговорить к срокам от 14,5 до 16 лет фигурантов уголовного дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье, в которой по случайности погиб правоохранитель, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Олег Зернов.
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"В ходе прений сторон гособвинитель попросил приговорить трёх обвиняемых к 16 годам лишения свободы, Али Алиева – к 14,5 годам. Ранее прокурор отказался от обвинения в вымогательстве в отношении одного из обвиняемых в связи с непричастностью, но ему всё равно запросили 16 лет", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Али Алиева.
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Прокурор просил отказать родителям погибшего полицейского в иске к обвиняемым, добавил защитник.
По данным следствия, 28 июня 2023 года фигуранты дела Али и Рамазан Алиевы, Станислав Чартаев и Ахмед Темиров вымогали 100 тысяч рублей у жителя Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомобиля. На место прибыли сотрудники полиции, сначала завязалась потасовка, а вскоре и перестрелка. Али Алиев кинул полицейского через бедро, а в метре от них из травматического оружия резиновыми пулями открыл огонь Рамзан Алиев. Один из полицейских произвел ответные выстрелы, был ранен, но и смертельно ранил своего коллегу, находившегося рядом с Алиевыми на линии огня.
Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья арестовал четырех человек, им было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сейчас Московский областной суд рассматривает это дело по существу.
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Баллистическая экспертиза установила, что ранившая погибшего полицейского пуля вылетела "из 9-мм пистолета Макарова", которым распоряжался напарник. При этом и сам полицейский, попавший в коллегу, был ранен.
Фигурантам предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, однако смерть полицейского им вменять не стали.
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