Парад планет в 2025 году: когда будет и как его посмотреть
© ИнфографикаПарад планет в 2025 году: когда будет и как его посмотреть
© Инфографика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Зимой 2025 года жители России смогут наблюдать парад планет или планетарное выравнивание – уникальное явление видимости нескольких планет солнечной системы с Земли. Как выглядит расположение небесных тел, можно ли рассмотреть планеты без специального оборудования, когда произойдет полное выравнивание, – в материале РИА Новости.
Парад планет
Парад планет – зрелищное астрономическое событие, когда планеты на небосводе выстраиваются в линию по одну сторону Солнца. В научной среде это событие называют "выравниванием". Оптический эффект линейного размещения планет вызван их положением относительно взгляда наблюдателя. В реальности же все космические объекты продолжают двигаться по своим орбитам.
© Getty Images / buradakiПарад планет
© Getty Images / buradaki
Парад планет
"На самом деле, такое время, чтобы все планеты выстроились в ряд, застать практически невозможно. Но если три из них встанут в одну линию с Солнцем, мы уже будем наблюдать тот самый парад планет, в этом году будет несколько таких важных дат", – поясняет астролог Полина Рыбакова. Эксперт уточняет, что ближайший промежуток – это время с 21 января по 28 февраля.
Виды парадов планет
В зависимости от числа задействованных планет, астрономы выделяют следующие виды выравниваний:
- мини-парад – от 3-х планет;
- умеренное выравнивание – 4-5 планет;
- большой парад – 5 и более планет;
- полное выравнивание – 7 планет.
Наблюдение парада планет
Январский парад планет смогут наблюдать практически все жители Земли. Зимнее небо темнее, поэтому планетарный парад будет ярким, звезды и планеты на нем видны лучше. Наиболее удачное время для наблюдений – вечер или раннее утро, когда небо еще достаточно тёмное, а космические объекты ясно видны. Что касается мест, то лучше всего подойдут точки вдали от городских огней: открытые поля или крыши зданий, где есть хороший обзор горизонта.
Выравнивание доступно для наблюдения уже с 18 числа. При этом четыре из шести планет будут видны невооруженным глазом. Сатурн и Венера уже приблизились друг к другу 17 и 18 января. Далее выстраиваться начали и остальные: Марс расположится слева, рядом будет находиться Юпитер, чуть выше – Уран. Справа сгруппируются Нептун и Венера, под которой будет находиться Сатурн.
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Когда можно увидеть
В 2025 году 21 января все шесть планет Солнечной системы – Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроились я в одну воображаемую линию.
28 февраля произойдёт вечерний парад из семи планет – Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.
15 апреля состоится парад из четырех планет – Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун.
11 августа пройдет большое утреннее выравнивание шести планет – Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн.
"В этом году 29 января – первое новолуние 2025 года будет лучшим временем для наблюдения выравнивания. В новолуние фактически луна на небе не видна, поэтому из-за меньшего засвета, шанс увидеть будет в разы больше. Несмотря на указанные даты прохождения, его можно увидеть в течение плюс-минус недели от указанной даты, так как планеты не могут сойтись и разойтись в один миг, им для этого нужно время", – говорит астролог.
Где посмотреть
Для наблюдения важно выбрать максимально природное место, вдалеке от искусственного освещения города. Полина Рыбакова отмечает, что увидеть парад планет во всех частях мира возможно, но вот картинка будет в каждой из них несколько иная. В зависимости от координат, где-то планеты покажутся ярче, а где-то их едва будет возможно уловить. "Не стоит забывать и о специальной технике. Например, Венеру, Юпитер, Марс, Сатурн можно даже увидеть невооруженным глазом. А вот для более медленных потребуется телескоп. Отлично подойдут также любые приложения, которые помогут распознать созвездия на небе и быстрее отыскать в них планеты", – говорит эксперт.
Прохождение планеты Венера по диску Солнца
По словам астропсихолога Александры Курниковой, различные приложения для смартфонов, такие как SkySafari или Star Walk 2, позволяют увидеть, где находятся планеты в настоящем времени. Также, можно вооружиться биноклем с 8-10 кратным увеличением. Однако в этот раз парад можно будет увидеть и без допоборудования: Венера, Сатурн и Нептун расположатся в западной части неба, в созвездиях Водолея и Рыб; Марс красноватого оттенка будет виден на востоке, в созвездии Близнецов; Юпитер – в созвездии Тельца, а Уран будет находиться в созвездии Овна, но без бинокля или телескопа рассмотреть его не получится.
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Мнение эксперта
"Безусловно, парады планет являются не только красивым зрелищем, но и хорошей возможностью для образовательной деятельности, особенно с детьми. Они привлекают внимание к динамике нашей солнечной системы и вызывают интерес у широкой аудитории", – говорит Александра Курникова.
По мнению Полины Рыбаковой, на человека такое явление не оказывает чрезмерного влияния. Например, не стоит верить, что в это время открывается портал для реализации всех желаний или "волшебное время".
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