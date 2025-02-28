https://ria.ru/20250228/oruzhie-2002239055.html

В СК раскрыли детали дела об убийстве москвича

В СК раскрыли детали дела об убийстве москвича - РИА Новости, 28.02.2025

В СК раскрыли детали дела об убийстве москвича

Обвиняемый в резонансном убийстве 34-летнего москвича Константина Балишанского самостоятельно подделал лицензию на оружие для покупки ружья, рассказала РИА... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:25:00+03:00

2025-02-28T15:25:00+03:00

2025-02-28T15:33:00+03:00

происшествия

россия

москва

андрей демин

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемый в резонансном убийстве 34-летнего москвича Константина Балишанского самостоятельно подделал лицензию на оружие для покупки ружья, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Как установило следствие, обвиняемый Андрей Демин в 2010 году работал в оружейном магазине, поэтому знал, что необходимо для покупки оружия и боеприпасов. "В связи с этим в 2016 году он через интернет скачал бланк лицензии "РОХ" на охотничье оружие, который потом распечатал и самостоятельно заполнил информацию, что он якобы владеет гражданским карабином "Сайга", - сказала Иванова. По ее словам, Демин купил самонаборную гербовую печать, поставил оттиск и заламинировал лицензию, в дальнейшем приобретенное охолощенное оружие он дома переделал в боевое. В начале июня 2024 года 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его. Сегодня столичный главк СК сообщил о завершении расследования дела. По его данным, Демин произвел в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, не менее 9 выстрелов из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия, мужчина скончался на месте происшествия. Демин обвиняется по статьям об убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20250205/oruzhie-1762129658.html

https://ria.ru/20230904/proekt-1894111368.html

https://ria.ru/20241114/sud-1983709821.html

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происшествия, россия, москва, андрей демин, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)