В СК раскрыли детали дела об убийстве москвича
СК: обвиняемый в убийстве Балишанского подделал лицензию для покупки ружья
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемый в резонансном убийстве 34-летнего москвича Константина Балишанского самостоятельно подделал лицензию на оружие для покупки ружья, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Как установило следствие, обвиняемый Андрей Демин в 2010 году работал в оружейном магазине, поэтому знал, что необходимо для покупки оружия и боеприпасов.
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"В связи с этим в 2016 году он через интернет скачал бланк лицензии "РОХ" на охотничье оружие, который потом распечатал и самостоятельно заполнил информацию, что он якобы владеет гражданским карабином "Сайга", - сказала Иванова.
По ее словам, Демин купил самонаборную гербовую печать, поставил оттиск и заламинировал лицензию, в дальнейшем приобретенное охолощенное оружие он дома переделал в боевое.
В начале июня 2024 года 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его.
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Сегодня столичный главк СК сообщил о завершении расследования дела. По его данным, Демин произвел в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, не менее 9 выстрелов из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия, мужчина скончался на месте происшествия.
Демин обвиняется по статьям об убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа.
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