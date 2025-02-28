https://ria.ru/20250228/opros-2002132638.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 28.02.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, доверяют же ему 81%, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:09:00+03:00
2025-02-28T10:09:00+03:00
2025-02-28T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, доверяют же ему 81%, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (82%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, семь процентов придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Восемь из десяти (81%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 11% респондентов. По мнению большинства — 56% опрошенных, российское правительство работает скорее хорошо, 22% респондентов считают, что кабмин России работает скорее плохо. Деятельность главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, а 11% опрошенных не согласны с такой оценкой. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Чуть менее половины опрошенных (47%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", девять процентов отдали бы голоса за ЛДПР, восемь процентов — за КПРФ, по три процента — за партию "Справедливая Россия" и "Новых людей". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 февраля 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России. Метод опроса: интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250219/geroi-2000242856.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ФОМ: 82 процента россиян одобряют работу Путина