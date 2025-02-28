https://ria.ru/20250228/opros-2002132638.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 28.02.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, доверяют же ему 81%, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:09:00+03:00

2025-02-28T10:09:00+03:00

2025-02-28T21:25:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, доверяют же ему 81%, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (82%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, семь процентов придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Восемь из десяти (81%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 11% респондентов. По мнению большинства — 56% опрошенных, российское правительство работает скорее хорошо, 22% респондентов считают, что кабмин России работает скорее плохо. Деятельность главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, а 11% опрошенных не согласны с такой оценкой. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Чуть менее половины опрошенных (47%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", девять процентов отдали бы голоса за ЛДПР, восемь процентов — за КПРФ, по три процента — за партию "Справедливая Россия" и "Новых людей". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 февраля 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России. Метод опроса: интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250219/geroi-2000242856.html

https://ria.ru/20250114/vtsiom-1993625304.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество