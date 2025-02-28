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В Вологодской области "Опричники" займутся духовным развитием молодежи - РИА Новости, 28.02.2025
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14:56 28.02.2025 (обновлено: 15:03 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/oprichniki-2002230183.html
В Вологодской области "Опричники" займутся духовным развитием молодежи
В Вологодской области "Опричники" займутся духовным развитием молодежи - РИА Новости, 28.02.2025
В Вологодской области "Опричники" займутся духовным развитием молодежи
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Опричники" создается в Вологодской области для обеспечения духовного и физического развития молодежи, а также... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:56:00+03:00
2025-02-28T15:03:00+03:00
общество
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Опричники" создается в Вологодской области для обеспечения духовного и физического развития молодежи, а также формирования ее нравственных ориентиров, следует из соответствующего постановления властей региона. Постановление правительства Вологодской области о создании автономной некоммерческой организации опубликовано на портале правовой информации. "Создать автономную некоммерческую организацию "Опричники", – говорится в документе, датированном 26 февраля. Согласно постановлению, новая организация, учредителем которой указано министерство молодежной политики региона, должна быть сформирована до 31 марта. "Опричники" займутся предоставлением услуг "по созданию условий для социального, культурного, интеллектуального, физического развития, формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи", уточняется в документе. Также организация ставит целью укрепление "общероссийской гражданской идентичности" жителей Вологодской области.
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общество, вологодская область
Общество, Вологодская область
В Вологодской области "Опричники" займутся духовным развитием молодежи

В Вологодской области создадут АНО "Опричники" для духовного развития молодежи

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкВологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Опричники" создается в Вологодской области для обеспечения духовного и физического развития молодежи, а также формирования ее нравственных ориентиров, следует из соответствующего постановления властей региона.
Постановление правительства Вологодской области о создании автономной некоммерческой организации опубликовано на портале правовой информации.
"Создать автономную некоммерческую организацию "Опричники", – говорится в документе, датированном 26 февраля.
Согласно постановлению, новая организация, учредителем которой указано министерство молодежной политики региона, должна быть сформирована до 31 марта.
"Опричники" займутся предоставлением услуг "по созданию условий для социального, культурного, интеллектуального, физического развития, формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи", уточняется в документе.
Также организация ставит целью укрепление "общероссийской гражданской идентичности" жителей Вологодской области.
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