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ОДК внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для МС-21 и SJ-100 - РИА Новости, 28.02.2025
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08:32 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/odk-2002107414.html
ОДК внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для МС-21 и SJ-100
ОДК внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для МС-21 и SJ-100 - РИА Новости, 28.02.2025
ОДК внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для МС-21 и SJ-100
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для отечественных самолетов МС-21 и... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:32:00+03:00
2025-02-28T08:32:00+03:00
технологии
россия
ростех
объединенная двигателестроительная корпорация
мс-21
sj-100
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, сообщили в "Ростехе". "Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации "Ростех" запустила IT-систему послепродажного обслуживания авиадвигателей для гражданской авиации, таких как ПД-14 для самолета МС-21 и ПД-8 для SJ-100", - рассказали в корпорации. Эта цифровая платформа позволит эксплуатантам быстро получать актуальную техническую документацию, а специалистам ОДК отслеживать данные по использованию техники на протяжении всего времени использования. Система включает несколько модулей: "Центр поддержки заказчика", "Управление парком силовых установок" и "Управление техническими публикациями". Создано единое пространство для взаимодействия с эксплуатантами, автоматизированы процессы сервисного обслуживания силовых установок. "Система успешно применяется не только на предприятиях ОДК, но и на предприятиях авиационного кластера, и в автомобильной промышленности (таких как проект "Аурус"). Подход по созданию подобного рода систем, а также используемое программное обеспечение имеет большой потенциал внедрения на других предприятиях "Ростеха", - отметил генеральный директор АО "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") Михаил Калужский. Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
https://ria.ru/20250124/ms-21-1995345525.html
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технологии, россия, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, мс-21, sj-100
Технологии, Россия, Ростех, Объединенная двигателестроительная корпорация, МС-21, SJ-100
ОДК внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для МС-21 и SJ-100

"Ростех": ОДК внедрила IT-систeму поддержки двигателей для МС-21 и SJ-100

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЛоготип компании на административном здании ПАО "ОДК-УМПО", входящего в состав ГК "Ростех"
Логотип компании на административном здании ПАО ОДК-УМПО, входящего в состав ГК Ростех - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Логотип компании на административном здании ПАО "ОДК-УМПО", входящего в состав ГК "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, сообщили в "Ростехе".
"Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации "Ростех" запустила IT-систему послепродажного обслуживания авиадвигателей для гражданской авиации, таких как ПД-14 для самолета МС-21 и ПД-8 для SJ-100", - рассказали в корпорации.
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Эта цифровая платформа позволит эксплуатантам быстро получать актуальную техническую документацию, а специалистам ОДК отслеживать данные по использованию техники на протяжении всего времени использования.
Система включает несколько модулей: "Центр поддержки заказчика", "Управление парком силовых установок" и "Управление техническими публикациями". Создано единое пространство для взаимодействия с эксплуатантами, автоматизированы процессы сервисного обслуживания силовых установок.
"Система успешно применяется не только на предприятиях ОДК, но и на предприятиях авиационного кластера, и в автомобильной промышленности (таких как проект "Аурус"). Подход по созданию подобного рода систем, а также используемое программное обеспечение имеет большой потенциал внедрения на других предприятиях "Ростеха", - отметил генеральный директор АО "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") Михаил Калужский.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
Установка движка на стойки на линии ПД14 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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ТехнологииРоссияРостехОбъединенная двигателестроительная корпорацияМС-21SJ-100
 
 
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