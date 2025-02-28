ОДК внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для МС-21 и SJ-100
"Ростех": ОДК внедрила IT-систeму поддержки двигателей для МС-21 и SJ-100
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЛоготип компании на административном здании ПАО "ОДК-УМПО", входящего в состав ГК "Ростех"
Логотип компании на административном здании ПАО "ОДК-УМПО", входящего в состав ГК "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, сообщили в "Ростехе".
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Эта цифровая платформа позволит эксплуатантам быстро получать актуальную техническую документацию, а специалистам ОДК отслеживать данные по использованию техники на протяжении всего времени использования.
Система включает несколько модулей: "Центр поддержки заказчика", "Управление парком силовых установок" и "Управление техническими публикациями". Создано единое пространство для взаимодействия с эксплуатантами, автоматизированы процессы сервисного обслуживания силовых установок.
"Система успешно применяется не только на предприятиях ОДК, но и на предприятиях авиационного кластера, и в автомобильной промышленности (таких как проект "Аурус"). Подход по созданию подобного рода систем, а также используемое программное обеспечение имеет большой потенциал внедрения на других предприятиях "Ростеха", - отметил генеральный директор АО "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") Михаил Калужский.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
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