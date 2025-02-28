https://ria.ru/20250228/odk-2002107414.html

ОДК внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для МС-21 и SJ-100

ОДК внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для МС-21 и SJ-100 - РИА Новости, 28.02.2025

ОДК внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для МС-21 и SJ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для отечественных самолетов МС-21 и... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:32:00+03:00

2025-02-28T08:32:00+03:00

2025-02-28T08:32:00+03:00

технологии

россия

ростех

объединенная двигателестроительная корпорация

мс-21

sj-100

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960893411_0:175:3138:1940_1920x0_80_0_0_2c9cab80eba8e8da3f4f1f431ac7b680.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, сообщили в "Ростехе". "Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации "Ростех" запустила IT-систему послепродажного обслуживания авиадвигателей для гражданской авиации, таких как ПД-14 для самолета МС-21 и ПД-8 для SJ-100", - рассказали в корпорации. Эта цифровая платформа позволит эксплуатантам быстро получать актуальную техническую документацию, а специалистам ОДК отслеживать данные по использованию техники на протяжении всего времени использования. Система включает несколько модулей: "Центр поддержки заказчика", "Управление парком силовых установок" и "Управление техническими публикациями". Создано единое пространство для взаимодействия с эксплуатантами, автоматизированы процессы сервисного обслуживания силовых установок. "Система успешно применяется не только на предприятиях ОДК, но и на предприятиях авиационного кластера, и в автомобильной промышленности (таких как проект "Аурус"). Подход по созданию подобного рода систем, а также используемое программное обеспечение имеет большой потенциал внедрения на других предприятиях "Ростеха", - отметил генеральный директор АО "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") Михаил Калужский. Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

https://ria.ru/20250124/ms-21-1995345525.html

https://ria.ru/20250221/odk-2000702081.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, мс-21, sj-100