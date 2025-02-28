https://ria.ru/20250228/obstrely-2002166750.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 120 раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 120 раз за сутки - РИА Новости, 28.02.2025

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 120 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 10 районов Белгородской области более 120 раз, один мирный житель... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:07:00+03:00

2025-02-28T12:07:00+03:00

2025-02-28T12:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

ракитянский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 10 районов Белгородской области более 120 раз, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 36 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 67 снарядов и совершены атаки с применением 60 беспилотников, из них 29 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в шести частных домовладениях и автомобиле. "В Ракитянском районе посёлок Ракитное атакован двумя беспилотниками. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары с помощью 15 беспилотников… В Яковлевском муниципальном округе село Казацкое атаковано одним беспилотником", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по девяти населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и зафиксированы атаки 13 беспилотников. В Валуйском округе по четырем населенным пунктам совершены атаки 8 беспилотников. В Волоконовском районе три села подверглись обстрелам 18 боеприпасами и атакам 6 беспилотников. В результате обстрела села Тишанка ранен мужчина. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 8 беспилотников. "В Корочанском районе село Казанка атаковано одним беспилотником. Последствий нет. В Краснояружском районе сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Теребрено подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 15 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников… В Новооскольском муниципальном округе хутор Белый Колодезь подвергся атаке беспилотника", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250228/desantniki-2002096697.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

ракитянский район

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Ольга Фомченкова

белгородская область, украина, ракитянский район, вячеслав гладков