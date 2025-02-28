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В Новосибирске заочно арестовали подозреваемого в похищении сына - РИА Новости, 28.02.2025
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07:59 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/novosibirsk-2002105130.html
В Новосибирске заочно арестовали подозреваемого в похищении сына
В Новосибирске заочно арестовали подозреваемого в похищении сына - РИА Новости, 28.02.2025
В Новосибирске заочно арестовали подозреваемого в похищении сына
Центральный районный суд Новосибирска заочно арестовал мужчину, обвиняемого в похищении шестилетнего сына на глазах у его бывшей жены и находящегося в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:59:00+03:00
2025-02-28T07:59:00+03:00
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска заочно арестовал мужчину, обвиняемого в похищении шестилетнего сына на глазах у его бывшей жены и находящегося в межгосударственном розыске, сообщили в суде. По данным правоохранителей, днем 16 февраля на улице в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина с сообщниками в присутствии бывшей жены похитил их шестилетнего сына: посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении. Ведется розыск. Возбуждено уголовное дело о похищении ребенка группой лиц. "Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25.02.2024 в отношении Карпова Олега, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "д" части 2 статьи 126 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Карпова на территории России, либо с момента пересечения им государственной границы РФ при передаче правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.
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происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
В Новосибирске заочно арестовали подозреваемого в похищении сына

Суд в Новосибирске заочно арестовал мужчину, обвиняемого в похищении сына

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска заочно арестовал мужчину, обвиняемого в похищении шестилетнего сына на глазах у его бывшей жены и находящегося в межгосударственном розыске, сообщили в суде.
По данным правоохранителей, днем 16 февраля на улице в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина с сообщниками в присутствии бывшей жены похитил их шестилетнего сына: посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении. Ведется розыск. Возбуждено уголовное дело о похищении ребенка группой лиц.
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"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25.02.2024 в отношении Карпова Олега, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "д" части 2 статьи 126 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Карпова на территории России, либо с момента пересечения им государственной границы РФ при передаче правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.
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