https://ria.ru/20250228/novosibirsk-2002105130.html

В Новосибирске заочно арестовали подозреваемого в похищении сына

В Новосибирске заочно арестовали подозреваемого в похищении сына - РИА Новости, 28.02.2025

В Новосибирске заочно арестовали подозреваемого в похищении сына

Центральный районный суд Новосибирска заочно арестовал мужчину, обвиняемого в похищении шестилетнего сына на глазах у его бывшей жены и находящегося в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T07:59:00+03:00

2025-02-28T07:59:00+03:00

2025-02-28T07:59:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

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НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска заочно арестовал мужчину, обвиняемого в похищении шестилетнего сына на глазах у его бывшей жены и находящегося в межгосударственном розыске, сообщили в суде. По данным правоохранителей, днем 16 февраля на улице в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина с сообщниками в присутствии бывшей жены похитил их шестилетнего сына: посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении. Ведется розыск. Возбуждено уголовное дело о похищении ребенка группой лиц. "Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25.02.2024 в отношении Карпова Олега, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "д" части 2 статьи 126 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Карпова на территории России, либо с момента пересечения им государственной границы РФ при передаче правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

https://ria.ru/20240923/prigovor-1974316307.html

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новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, россия