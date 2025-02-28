В Новосибирске заочно арестовали подозреваемого в похищении сына
Суд в Новосибирске заочно арестовал мужчину, обвиняемого в похищении сына
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска заочно арестовал мужчину, обвиняемого в похищении шестилетнего сына на глазах у его бывшей жены и находящегося в межгосударственном розыске, сообщили в суде.
По данным правоохранителей, днем 16 февраля на улице в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина с сообщниками в присутствии бывшей жены похитил их шестилетнего сына: посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении. Ведется розыск. Возбуждено уголовное дело о похищении ребенка группой лиц.
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"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25.02.2024 в отношении Карпова Олега, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "д" части 2 статьи 126 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Карпова на территории России, либо с момента пересечения им государственной границы РФ при передаче правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.
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