https://ria.ru/20250228/niderlandy-2002375240.html

Премьер Нидерландов заявил, что поддерживает Украину больше, чем когда-либо

Премьер Нидерландов заявил, что поддерживает Украину больше, чем когда-либо - РИА Новости, 28.02.2025

Премьер Нидерландов заявил, что поддерживает Украину больше, чем когда-либо

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на фоне перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме заявил в соцсети Х, что его страна... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T23:43:00+03:00

2025-02-28T23:43:00+03:00

2025-02-28T23:46:00+03:00

в мире

украина

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владимир зеленский

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ГААГА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на фоне перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме заявил в соцсети Х, что его страна поддерживает Украину "сейчас больше, чем когда-либо". "Нидерланды поддерживают Украину так же решительно, как и прежде. Сейчас больше, чем когда-либо. Мы хотим прочного мира и прекращения агрессивной войны", - написал Схоф. Встреча Трампа и Зеленского состоялась ранее в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.

https://ria.ru/20250228/merts-2002374350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, нидерланды, сша, дональд трамп, владимир зеленский