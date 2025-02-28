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Премьер Нидерландов заявил, что поддерживает Украину больше, чем когда-либо - РИА Новости, 28.02.2025
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23:43 28.02.2025 (обновлено: 23:46 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/niderlandy-2002375240.html
Премьер Нидерландов заявил, что поддерживает Украину больше, чем когда-либо
Премьер Нидерландов заявил, что поддерживает Украину больше, чем когда-либо - РИА Новости, 28.02.2025
Премьер Нидерландов заявил, что поддерживает Украину больше, чем когда-либо
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на фоне перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме заявил в соцсети Х, что его страна... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:43:00+03:00
2025-02-28T23:46:00+03:00
в мире
украина
нидерланды
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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ГААГА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на фоне перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме заявил в соцсети Х, что его страна поддерживает Украину "сейчас больше, чем когда-либо". "Нидерланды поддерживают Украину так же решительно, как и прежде. Сейчас больше, чем когда-либо. Мы хотим прочного мира и прекращения агрессивной войны", - написал Схоф. Встреча Трампа и Зеленского состоялась ранее в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
https://ria.ru/20250228/merts-2002374350.html
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в мире, украина, нидерланды, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Нидерланды, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Премьер Нидерландов заявил, что поддерживает Украину больше, чем когда-либо

Премьер Нидерландов Схоф: страна поддерживает Украину больше, чем когда-либо

© AP Photo / Ted ShaffreyПремьер-министр Нидерландов Дик Схоф
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Архивное фото
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ГААГА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на фоне перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме заявил в соцсети Х, что его страна поддерживает Украину "сейчас больше, чем когда-либо".
"Нидерланды поддерживают Украину так же решительно, как и прежде. Сейчас больше, чем когда-либо. Мы хотим прочного мира и прекращения агрессивной войны", - написал Схоф.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась ранее в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Лидер ХДС/ХСС заверил Зеленского в продолжении поддержки
Вчера, 23:38
 
В миреУкраинаНидерландыСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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