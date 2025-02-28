https://ria.ru/20250228/nefteprovod-2002213203.html
В Якутии произошел прорыв нефтепровода
В Якутии произошел прорыв нефтепровода - РИА Новости, 28.02.2025
В Якутии произошел прорыв нефтепровода
Экологи выехали на предположительное место прорыва нефтепровода в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:16:00+03:00
2025-02-28T14:16:00+03:00
2025-02-28T14:44:00+03:00
происшествия
мирнинский район
евгений перфильев
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ЯКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Экологи выехали на предположительное место прорыва нефтепровода в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. "Сегодня, 28 февраля в 15.16 поступило сообщение о прорыве нефтепровода в Мирнинском районе. Предположительное место аварии уточняется в рамках срочного выездного обследования", - говорится в сообщении. Ситуацию взял на контроль министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгений Перфильев. "В данное время инспекторы экологического надзора работают на месте происшествия вместе с сотрудниками полиции. Дополнительная информация будет опубликована после завершения выездного обследования", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250209/tanker-1998258084.html
мирнинский район
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происшествия, мирнинский район, евгений перфильев
Происшествия, Мирнинский район, Евгений Перфильев
В Якутии произошел прорыв нефтепровода
Экологи выехали на место прорыва нефтепровода в Якутии