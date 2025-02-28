Рейтинг@Mail.ru
В Якутии произошел прорыв нефтепровода - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 28.02.2025 (обновлено: 14:44 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/nefteprovod-2002213203.html
В Якутии произошел прорыв нефтепровода
В Якутии произошел прорыв нефтепровода - РИА Новости, 28.02.2025
В Якутии произошел прорыв нефтепровода
Экологи выехали на предположительное место прорыва нефтепровода в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:16:00+03:00
2025-02-28T14:44:00+03:00
происшествия
мирнинский район
евгений перфильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002222093_0:0:1228:690_1920x0_80_0_0_9e7eb29d19a3d8f17200d7e0a9d27234.jpg
ЯКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Экологи выехали на предположительное место прорыва нефтепровода в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. "Сегодня, 28 февраля в 15.16 поступило сообщение о прорыве нефтепровода в Мирнинском районе. Предположительное место аварии уточняется в рамках срочного выездного обследования", - говорится в сообщении. Ситуацию взял на контроль министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгений Перфильев. "В данное время инспекторы экологического надзора работают на месте происшествия вместе с сотрудниками полиции. Дополнительная информация будет опубликована после завершения выездного обследования", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250209/tanker-1998258084.html
мирнинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002222093_0:0:920:690_1920x0_80_0_0_8eeaab0d740fc3295b7e634e9ef7f79f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мирнинский район, евгений перфильев
Происшествия, Мирнинский район, Евгений Перфильев
В Якутии произошел прорыв нефтепровода

Экологи выехали на место прорыва нефтепровода в Якутии

© Фото : Администрация Главы РС и Правительства РСПредположительное место прорыва нефтепровода в Якутии
Предположительное место прорыва нефтепровода в Якутии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Администрация Главы РС и Правительства РС
Предположительное место прорыва нефтепровода в Якутии
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Экологи выехали на предположительное место прорыва нефтепровода в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
"Сегодня, 28 февраля в 15.16 поступило сообщение о прорыве нефтепровода в Мирнинском районе. Предположительное место аварии уточняется в рамках срочного выездного обследования", - говорится в сообщении.
Ситуацию взял на контроль министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгений Перфильев.
"В данное время инспекторы экологического надзора работают на месте происшествия вместе с сотрудниками полиции. Дополнительная информация будет опубликована после завершения выездного обследования", - добавили в пресс-службе.
Танкер Коала, на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
На танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент
9 февраля, 14:11
 
ПроисшествияМирнинский районЕвгений Перфильев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала