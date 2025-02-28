https://ria.ru/20250228/nakhodka-2002007322.html

"Человечество уже не будет другим". Находка в Турции ошеломила ученых

"Человечество уже не будет другим". Находка в Турции ошеломила ученых - РИА Новости, 28.02.2025

"Человечество уже не будет другим". Находка в Турции ошеломила ученых

Турецкий комплекс Гебекли-Тепе вновь поразил археологов. Последние находки заставляют пересмотреть привычный взгляд на историю цивилизации. Какой сюрприз... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:00:00+03:00

2025-02-28T08:00:00+03:00

2025-02-28T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Турецкий комплекс Гебекли-Тепе вновь поразил археологов. Последние находки заставляют пересмотреть привычный взгляд на историю цивилизации. Какой сюрприз приготовило самое древнее сооружение на планете — в материале РИА Новости.Еще одна сенсацияСпециалисты называют объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Гебекли-Тепе — водоразделом: комплекс не только изменил научный мир, но и перевернул с ног на голову современные представления об истории человечества.Раскопки идут уже более 30 лет. Но до сих пор это место таит немало секретов. Один из них удалось раскрыть.В минувший сезон группа археологов из Университета Харран (Турция) расширила зону раскопок. Оказалось, не зря. Постройки на новом участке разительно отличаются от тех, что уже известны.Это различные ремесленные мастерские — мельницы, скотобойни — и несколько жилых домов. Поблизости — кремниевые орудия труда (серпы, точила), останки животных и растений. Аналогичное небольшое поселение располагалось неподалеку — в местечке Карахан-Тепе.Все это свидетельствует лишь об одном: люди проживали в Гебекли-Тепе на постоянной основе. А значит, полностью меняется бытовавшее до сих пор научное представление об этом месте.Могло быть иначеС самого момента открытия в середине 1960-х Гебекли-Тепе поставил перед исследователями непростую задачу. Нужно было понять, с чем они имеют дело. Археологи, впервые обследовавшие комплекс, приняли его за византийский храм X века.Однако, когда в 1994 году приступили к масштабным раскопкам, стало ясно: все куда сложнее. Сооружение гораздо старше — ему более 12 тысяч лет. Возвели его в эпоху неолита. Так общепринятое многими поколениями ученых представление о развитии человеческой цивилизации рухнуло в одночасье.Но как люди неолита, не знавшие ни земледелия, ни гончарного круга, смогли построить подобное? Комплекс состоял из огромных круглых каменных сооружений диаметром до 20 метров. А по краям возвышались массивные Т-образные колонны высотой до пяти с половиной метров.Более того, каждый элемент подчинен единой идее и во всем царит симметрия. Например, если мысленно соединить центральные точки трех самых больших кругов Гебекли-Тепе, получится равносторонний треугольник. Стены выстроены в иерархическом порядке.В 1990-е исследователи полагали, что над созданием столь стройной архитектурной конструкции трудилось не одно поколение в течение двух тысяч лет. Но позже родилась другая версия: Гебекли-Тепе возвели за одну эпоху. Этой точки зрения, в частности, придерживается британский археолог Грэм Хэнкок.В одном из интервью он подверг сомнению классическую модель развития человечества — от пещерных жителей до современного индустриализма. По его мнению, процесс был скачкообразным.И Гебекли-Тепе — яркий тому пример. До того, как пришли люди неолита, здесь существовала некая ранняя высокоразвитая культура.Торопиться не стоитУдивительно, но с каждым годом коллеги все больше убеждаются в том, что теория Грэма Хэнкока имеет право на существование.Как рассказал профессор Университета Харран Мехмет Онал, обнаруженные в нынешнюю экспедицию жилые постройки датируются приблизительно XI веком до нашей эры. А значит, возводились они в то же время, что и сам комплекс.Но что же случилось с той загадочной "высокоразвитой культурой"? Сегодня доподлинно известно: около десяти тысяч лет назад Гебекли-Тепе внезапно опустел. А позже его аккуратно засыпали землей.В 2017-м археологи из Эдинбургского университета откопали в руинах любопытный артефакт — "камень грифона". На массивной плите изображены обезглавленное тело, стервятник и скорпион. "Компьютерный анализ показал: перед нами не что иное, как фрагмент звездного неба", — говорилось в итоговом отчете специалистов.Вывод гласил: на стеле, судя по всему, запечатлена страшная катастрофа. Произошла она, предположительно, в 10 950 году до нашей эры: падение массивного метеорита (скорее всего, не одного) привело к глобальному похолоданию в последующие две тысячи лет.Год назад израильские ученые дополнили эту гипотезу новыми доказательствами. Неподалеку от главного алтаря Гебекли-Тепе они обнаружили каменный столб с изображениями различных животных. После длительного анализа пришли к выводу: это календарь с фазами Луны и днями летнего солнцестояния. Любопытно другое: между одной парой зверей — иллюстрация, очень напоминающая метеорный дождь.Продолжалось астрономическое явление, как показали расчеты, все время, пока Луна была в созвездии Водолея и Рыб, — приблизительно 27 дней. Подобная катастрофа вполне могла вызвать малый ледниковый период и стать катализатором глобальных изменений в образе жизни древних людей.Но ученые не торопятся с выводами. По словам профессора Мехмета Онала, сейчас раскопано лишь десять процентов всего Гебекли-Тепе. А чтобы расчистить его весь — понадобится по меньшей мере полтора столетия. Так что знаменитый комплекс еще успеет удивить не одно поколение археологов.

https://ria.ru/20250216/nakhodka-1999419863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

турция, аналитика - религия и мировоззрение